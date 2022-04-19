Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonuna tepki

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakanlar toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.
İSVEÇ'TE KUR'AN YAKMA PROVOKASYONU
Bakan Çavuşoğlu burada İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonu ile ilgili gelen soru üzerine yükselen İslam düşmanlığına tepki gösterdi ve şunları söyledi:
"Irkçılığa karşı mücadeleyi birlikte sürdürmemiz geriyoruz. İsveç bunu ifade özgürlüğü olarak değerlendiriyor. Herhangi bir dinin kutsalına saldırmanın ifade özgürlüğü ile bir bağı var mı yok. Bu artan Neo Nazi'nin bir etkisi. Arasak bizim ülkemizde ifade özgürlüğü var diyecekler., bir saat hikaye anlatacaklar. Sadece kınama ya da açıklama yapmayıp her türlü ırkçılığa karşı işbirliği yapıp işbirliğini sürdürmeliyiz."
İSTANBUL MÜZAKERELERİ
Rusya Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "İstanbul'daki görüşmeden sonra umutlarımız artmıştı. Ancak Buça'dan gelen görüntüler sonrası umudumuz azalmıştı. Ancak ne olursa olsun savaşı durdurmamız lazım." dedi.