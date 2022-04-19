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    • 19.04.2022 12:58
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    Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonuna tepki

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu burada İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonu ile ilgili gelen soru üzerine yükselen İslam düşmanlığına tepki gösterdi ve "Irkçılığa karşı mücadeleyi birlikte sürdürmemiz geriyoruz. İsveç bunu ifade özgürlüğü olarak değerlendiriyor. Herhangi bir dinin kutsalına saldırmanın ifade özgürlüğü ile bir bağı var mı yok. Bu artan Neo Nazi'nin bir etkisi." şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin ise "İstanbul'daki görüşmeden sonra umutlarımız artmıştı. Ancak Buça'dan gelen görüntüler sonrası umudumuz azalmıştı. Ancak ne olursa olsun savaşı durdurmamız lazım." ifadelerini kullandı.

    İsveç’teki Kur’an yakma provokasyonuna tepki

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Bakanlar toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

    İSVEÇ'TE KUR'AN YAKMA PROVOKASYONU
    Bakan Çavuşoğlu burada İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonu ile ilgili gelen soru üzerine yükselen İslam düşmanlığına tepki gösterdi ve şunları söyledi:

    "Irkçılığa karşı mücadeleyi birlikte sürdürmemiz geriyoruz. İsveç bunu ifade özgürlüğü olarak değerlendiriyor. Herhangi bir dinin kutsalına saldırmanın ifade özgürlüğü ile bir bağı var mı yok. Bu artan Neo Nazi'nin bir etkisi. Arasak bizim ülkemizde ifade özgürlüğü var diyecekler., bir saat hikaye anlatacaklar. Sadece kınama ya da açıklama yapmayıp her türlü ırkçılığa karşı işbirliği yapıp işbirliğini sürdürmeliyiz."

    İSTANBUL MÜZAKERELERİ
    Rusya Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "İstanbul'daki görüşmeden sonra umutlarımız artmıştı. Ancak Buça'dan gelen görüntüler sonrası umudumuz azalmıştı. Ancak ne olursa olsun savaşı durdurmamız lazım." dedi.

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