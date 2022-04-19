Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonuna tepki

"Irkçılığa karşı mücadeleyi birlikte sürdürmemiz geriyoruz. İsveç bunu ifade özgürlüğü olarak değerlendiriyor. Herhangi bir dinin kutsalına saldırmanın ifade özgürlüğü ile bir bağı var mı yok. Bu artan Neo Nazi'nin bir etkisi. Arasak bizim ülkemizde ifade özgürlüğü var diyecekler., bir saat hikaye anlatacaklar. Sadece kınama ya da açıklama yapmayıp her türlü ırkçılığa karşı işbirliği yapıp işbirliğini sürdürmeliyiz."



İSTANBUL MÜZAKERELERİ

Rusya Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "İstanbul'daki görüşmeden sonra umutlarımız artmıştı. Ancak Buça'dan gelen görüntüler sonrası umudumuz azalmıştı. Ancak ne olursa olsun savaşı durdurmamız lazım." dedi.

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