Başkan Erdoğan talimat verdi! AK Parti Kadın Kolları harekete geçti! 81 ilde 'İftara 2 kala' projesi

EN AZ 5 AİLE ZİYARET EDİLİYOR

Her zaman sahada olan ve vatandaşlarımızla iç içe bir teşkilatız. Ramazan vesilesiyle de AK Parti kadın kolları teşkilatı 81 ilde eş zamanlı olarak Ramazan ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. 81 ilde eş zamanlı olarak her ilin tüm ilçelerini ziyaret edeceğiz. Çalmadık kapı girmedik gönül bırakmamak adına diğer projelerimizden hariç iftira 2 saat kala hane ziyaretleri yapıyoruz. Bu vesileyle başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere yaşlı engelli Gazi ve şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. 81 ilde her gün en az 5 ev ziyareti hedefi koyduk bazı illerimiz 10'a yakın haneyi ziyaret ediyor. Teşkilatlarımız kendi yaptıkları yemekleri götürerek gittiğimiz vatandaşlara da yük olmadan birlikte iftarlarını açıyoruz. Kardeşlik ve paylaşma ruhundan faydalanmak istiyoruz.