Başkan Erdoğan talimat verdi! AK Parti Kadın Kolları harekete geçti! 81 ilde 'İftara 2 kala' projesi

MAHALLE BAŞKANLARI KILCAL DAMARLARIMIZ

Hane ziyaretlerinde şehit ve gazilerimizin ailelerini de ihmal etmiyoruz onları da ziyaret ediyor ihtiyaçlarını soruyoruz. Tüm illerimizde hane ziyaretlerinden sonra mahalle başkanlarımızın evine giderek iftar yaptık. Tüm teşkilatlarımız mahalle başkanlarının evlerine misafir oldu. Türkiye çapında böyle bir seferberlik yaptık. Teşkilatlarımız arasında kaynaşmayı sağlamak için böyle bir şey yapmaya karar verdik. Mahalle başkanlarımız bizlerin kılcal damarları. Mahalle başkanları vatandaşla ilk teması gerçeklikten onlarla bizim aramızda köprü görevi görüyorlar. Biz AK Partinin 20 yıllık başarı hikayesini anlatıyorsak bunu mahalle başkanlarımızın emeği ile ulaştık.

SAHADA CUMHURBAŞKANINA GÜVEN VAR

Vatandaş özellikle Pandemi ve öncesi ekonomik dalgalanmada dünyada olup bitenlerden haberdar. Karabağ meselesinden Ukrayna savaşından haberdar. Vatandaşlarımız uluslarası meseleleri yakından takip ediyor. Tüm mesellerde Türkiye'nin pozisyonunun farkındalar. Pandemiden kaynaklı tedarik zincirindeki aksamalardan dünyadaki üretim daralmasının bilincindeler. Sahada cumhurbaşkanımıza ciddi bir güven var. Türkiye'nin bu anlamda cumhurbaşkanımıza AK Parti kadrolarının gayret ve çabasının da farkındalar. Vatandaşımız oluşacak yeni sorunların da çaresinin yine bu kadrolarda olacağının farkındayız.