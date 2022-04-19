Başkan Erdoğan talimat verdi! AK Parti Kadın Kolları harekete geçti! 81 ilde 'İftara 2 kala' projesi

Saha ziyaretleri ve başlattıkları ramazan projesi hakkında açıklamalarda bulunan Keşir şunları söyledi:
EN AZ 5 AİLE ZİYARET EDİLİYOR
Her zaman sahada olan ve vatandaşlarımızla iç içe bir teşkilatız. Ramazan vesilesiyle de AK Parti kadın kolları teşkilatı 81 ilde eş zamanlı olarak Ramazan ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. 81 ilde eş zamanlı olarak her ilin tüm ilçelerini ziyaret edeceğiz. Çalmadık kapı girmedik gönül bırakmamak adına diğer projelerimizden hariç iftira 2 saat kala hane ziyaretleri yapıyoruz. Bu vesileyle başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere yaşlı engelli Gazi ve şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. 81 ilde her gün en az 5 ev ziyareti hedefi koyduk bazı illerimiz 10'a yakın haneyi ziyaret ediyor. Teşkilatlarımız kendi yaptıkları yemekleri götürerek gittiğimiz vatandaşlara da yük olmadan birlikte iftarlarını açıyoruz. Kardeşlik ve paylaşma ruhundan faydalanmak istiyoruz.
VEKİLLER VEKİL EŞLERİ DE SAHADA
Gittiğimiz ailelere cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. Hane ile ilgili özel durum varsa onları da takip ediyoruz. Hane ziyaretlerine o ilin belediye başkanı eşi, kadın milletvekilimiz veya milletvekilleri eşleri de eşlik ediyor. Belediye başkanının eşinin o ziyarette bulunması Belediye başkanın da orada bulunduğu anlamına geliyor. Kadın vekillerimiz kendi illerindeyse kendi illerinde Ankara'dalarsa da Ankara'daki ziyaretlere eşlik ediyorlar. Ziyaretlere katılım noktasında milletvekillerimizden büyük bir istek var.