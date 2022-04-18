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    Bu sene hacca kaç kişi gidecek? Diyanet KONTENJANLARI AÇIKLADI: 2022 Hac kuraları ve kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bu sene hacca kaç kişi gidecek? 2022 Hac kuraları ve kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Diyanet KONTENJANLARI AÇIKLADI: Bu sene hacca kaç kişi gidecek?

    Hac kontenjanları hakkında araştırmalar hız kazanırken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konu hakkında son dakika açıklamada bulundu. Erbaş, "2022 yılı haccına ülkemizden 37 bin 770 kardeşimiz gidecekler." ifadelerine yer verdi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar kayıtlar hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladı. Peki, bu sene hacca kaç kişi gidecek? 2022 Hac kuraları ve kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler!

    BU SENE KAÇ KİŞİ HACCA GİDECEK?

    Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek" dedi.

    Erbaş, "19 Nisan'da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." dedi.

    PANDEMİ SONRASI İLK HAC

    Bu kapsamda 2022 yılında Türkiye'den toplamda 37 bin 770 hacı adayı için kontenjan ayrılmış olduğu kesinleşti. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs pandemisi nedeniyle kurada adı çıkmasına rağmen hacca gidemeyen adayların haklarının saklı kalınacağı biliniyor.

        Yani öncelikli adaylar daha önceden adı çıkmış olanlar olacak. Ancak aynı zamanda 65 yaş kriterinin gelebilecek olması nedeniyle ismi çıkan adaylarda büyük bir azalma olacak. Konuyla ilgili kesin bilgiler ise Diyanet'in yapacağı yeni açıklama ile netleşecek.

        HAC ŞARTLARI

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftar programında, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bu yılki hac için Türkiye'ye ne kadar kontenjan ayrılacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Erbaş, Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini, ancak detaylarının gelecek haftalarda açıklanacağını duyurduğunu hatırlattı.
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        Haberler Güncel Bu sene hacca kaç kişi gidecek? Diyanet KONTENJANLARI AÇIKLADI: 2022 Hac kuraları ve kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
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