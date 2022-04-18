Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Marmara için müsilaj açıklaması

İzmit ilçesindeki Erenler Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bina yıkımına katılan Bakan Kurum, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili soru üzerine Bakan Kurum, geçen sene haziran ayında Marmara Bölgesi'nde müsilaj problemiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, Marmara Bölgesi'nde yaşayan 25 milyon kişiyi ilgilendiren çok önemli bir çevre ve doğa koruma projesi, müsilajdan kurtulma projesi başlattıklarını kaydetti.
Bu çercevede Marmara Denizi'nin özel çevre koruma bölgesi ilan edildiğine işaret eden Kurum, 22 maddelik Marmara Denizi'ni koruma eylem planı çerçevesinde adımlarını attıklarını anımsattı.