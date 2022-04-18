Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Marmara için müsilaj açıklaması

Bütün kirleticilerin tespitlerini yaptık. Hem gerek biyolojik tesislerin sayısının artırılması, gerek arıtma tesislerinin sayısının artırılması noktasında bir iş programı ortaya koyduk. 3 yıllık bu iş programına, tüm belediyelerimiz, Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimiz de imza attı. Bu programı dahilinde adımlarımızı atıyor olacağız. Yine belediyelerimizin bu noktada daha hızlı bu işleri yapabilmesi adına Meclis'imizde de inşallah çok yakın bir zamanda düzenleme yapılacak ve belediyelerimiz arıtma tesislerini, çevre projelerini yap-işlet-devret, yap-kirala gibi modellerle yapabilecek. Bunun da önünü açıyoruz.