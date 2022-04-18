Emine Erdoğan savaş mağduru Ukraynalı ve Kırım Tatar çocuklarla iftar yaptı: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor

TÜRKİYE YARDIM ELİNİ UZATTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin yardım elinin dünyanın dört bir yanına uzandığına dikkat çeken Erdoğan, "Kardeşlik, dostluk ve sanatın gölgesinde çocuklarımız ve kıymetli Ukraynalı sanatçı Jamala şarkılarıyla umut tazeledi. Kalbimiz, dünyanın dört bir yanındaki savaş mağdurları için atıyor. Dostluk elimiz, yardıma ihtiyacı olan tüm ülkelere, çocuklara, kadınlara daima uzanıyor." dedi.