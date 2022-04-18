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    • 18.04.2022 23:23
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    Emine Erdoğan savaş mağduru Ukraynalı ve Kırım Tatar çocuklarla iftar yaptı: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, savaş mağduru çocuklar ile birlikte iftar yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen iftar programının ardından açıklama yapan Emine Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım politikalarına dikkat çekerek, "Kalbimiz, dünyanın dört bir yanındaki savaş mağdurları için atıyor. Dostluk elimiz, yardıma ihtiyacı olan tüm ülkelere, çocuklara, kadınlara daima uzanıyor." dedi.

    Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, savaş mağduru çocuklar ile birlikte iftar yaptı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programının ardından açıklama yapan Emine Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım politikalarına dikkat çekti.

    SAVAŞLA DEĞİL SEVGİYLE BÜYÜSÜNLER
    Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Emine Erdoğan şunları söyledi;

    "Çocuklar, savaşı yaşamak yerine barış ve refah ortamında sevgi ile büyümeliler. Misafir ettiğimiz savaş mağduru Ukraynalı ve Kırım Tatar çocuklarımızı iftar soframızda ağırlamaktan büyük mutluluk duydum."

    TÜRKİYE YARDIM ELİNİ UZATTI
    Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin yardım elinin dünyanın dört bir yanına uzandığına dikkat çeken Erdoğan, "Kardeşlik, dostluk ve sanatın gölgesinde çocuklarımız ve kıymetli Ukraynalı sanatçı Jamala şarkılarıyla umut tazeledi. Kalbimiz, dünyanın dört bir yanındaki savaş mağdurları için atıyor. Dostluk elimiz, yardıma ihtiyacı olan tüm ülkelere, çocuklara, kadınlara daima uzanıyor." dedi.

    MİSAFİRLERİN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI
    Savaş mağduru çocuklara sahip çıkan kamu kurumlarına teşekkür eden Erdoğan, "Ortak bir çaba ve yüksek bir koordinasyonla gelişmeleri takip eden ve misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayan tüm devlet kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Emine Erdoğan savaş mağduru Ukraynalı ve Kırım Tatar çocuklarla iftar yaptı: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor
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