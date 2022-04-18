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    • 18.04.2022 23:34
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    • 18.04.2022 23:35
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    Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Başkan Erdoğan, "Görüşmemizde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum." dedi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da konuştuklarını belirten Erdoğan, "Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık." dedi.

    Başkan Erdoğan kritik bir temas daha

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Erdoğan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

    Erdoğan şunları söyledi;

    "Bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum.

    Elbette mübarek Ramazan ayında İsrail'in müdahaleleriyle Filistin'de yaşanan olaylar bizi üzüntü ve endişeye sevk etti. Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık."

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