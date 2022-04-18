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    • 18.04.2022 20:08
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    • 18.04.2022 21:21
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    Başkan Erdoğan'dan 'Büyükelçilerle İftar' programında konuştu: Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış sağlanmalı! Flaş Filistin mesajı...

    AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen geleneksel 'Büyükelçiler İftarı' programı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Programda yer alan isimler arasında Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un da olması dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Rusya ve Ukrayan arasında kalıcı barış sağlanması gerektiğini belirterek, Putin ve Zelenskiy'i Türkiye'de buluşturma çabalarının sürdüğünü söyledi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin de konuşan Erdoğan, İsrail'in saldırılarını lanetlediklerini belirterek, "Filistin davasına sahip çıkmaya devam ediyoruz." dedi.

    AK Parti tarafından geleneksel hale getirilen 'Büyükelçiler İftarı', bu sene de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.


    Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov

    RUS VE UKRAYNALI BÜYÜKELÇİ DE KATILDI
    AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen geleneksel iftar programına birçok ülkenin temsilcisinin yanı sıra Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov da katıldı.


    Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar



        BAŞKAN ERDOĞAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

        İlk günden itibaren elimizdeki bütün imkanları tüm insanların hizmetine sunduk. Tıbbı malzeme desteğinde bulunduk. Salgın toplumlar arasındaki uçurumları daha da derinleştirdi. Türkiye olarak dostlarımıza yardımda bulunduk.

        20 Şubat'tan bu yana 11 Afrika ülkesine içinde yerli aşımız da olan 4 milyon 870 bin doz aşı hibe ettik.

        Sadece Birbirmize değil gelecek nesillere karşı da sorumluyuz.

        İki komşumuz arasında başlayan çatışmalara son vermek amacıyla yoğun diplomatik temaslar sergiledik. İki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmelerini temin ettik. Yüz yüze müzakereler için İstanbul'da görüşmeleri sağladık. Yoğun ilerlemeler sağladık.

        Sayın Zelenski ve Sayın Putin'le düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. Beklentilerimi, tespitlerimi kendileriyle doğrudan ve samimiyetle paylaşıyorum. İki lideri İstanbul'da buluşturma düşüncemi her fırsatta dile getiriyorum. Çatışmalar uzadıkça sadece insani kayıplar değil, ekonomik maliyetler de artıyor.

        KALICI BARIŞ TESİS EDİLMELİ
        İki komşumuz arasında önce ateşkesin sonra kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır. Barışçıl bir çözüm bulunacağına gönülden inanıyorum.

        İstanbul'daki görüşmelerden tarafların ve uluslararası toplumun mutmain olacağı bir sonucun alınabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunmalı. Ukrayna savaşı adil bir dünya düzeni arayışımızda ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi.

        Filistin davasına sahip çıkmaya devam ediyoruz.

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