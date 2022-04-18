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    • 19.04.2022 14:41
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    Pençe-Kilit şehidi Ömer Delibaş son yolculuğuna uğurlandı!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit olduğunu bildirdi. Şehit Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketine uğurlandı. Delibaş'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Törende şehit yakınları, tabuta ve Delibaş'ın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Pençe-Kilit şehidine son veda!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

    MEMLEKETİNE UĞURLANDI
    Muhabere Üsteğmen Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Başsavcı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

        Şehit Delibaş için saygı duruşunda bulunularak, öz geçmişi okundu. Dua edilmesinden sonra şehit Delibaş'ın Türk bayrağını sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konuldu.



        Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Ömer Delibaş'ın cenazesi, buradan da memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

        TOPRAĞA VERİLDİ
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 31 yaşındaki Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

            Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla Kalem Kırdı Camisi'ne getirildi.

            Törene, şehidin eşi Rabia, annesi Gülendam, babası Osman Delibaş ve yakınları ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

            Törende şehit yakınları, tabuta ve Delibaş'ın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kartal Şehitliği'nde defnedildi.

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            Haberler Güncel Pençe-Kilit şehidi Ömer Delibaş son yolculuğuna uğurlandı!
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