Turgut Özal ölümünün 29. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

"ONUN FİKİRLERİNİ ÖZLÜYORUM"

Ahmet Özal ise, "Bundan sonra da onun ideallerini devam ettirmeye çalışmamız lazım. Babamla ilgili her şeyi özlüyorum. Esasında en çok özlediğim şey sıkıntılı günlerde, yaşadığımız bu günlerde hep kendime soruyorum; 'Acaba o yaşasaydı ne söylerdi, nasıl bir çözüm bulurdu?' Mutlaka bir çözüm bulurdu. Esasında özlediğim onun fikirleri. 1970'lerin çıkışını 80'lerde yaptı. Bugün de olsa yapardı. Bugün yapılması gereken her şeyi yapardı. Mesela ekonomik olarak yapılması gerekenleri, o da biliyor. Daha önce yaptı. Bazı şeylerin düzeltilmesi lazım. Şu an yanlışlar yapıldığını da düşünüyorum. Bu yanlışlardan vazgeçilmezse daha sıkıntılı günlere gireriz diye korkuyorum" ifadelerini kullandı.