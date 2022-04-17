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    • 17.04.2022 11:41
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    SON DAKİKA: MİT PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Mehmet AydınSuriye'de etkisiz hale getirdi

    Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın'ı Suriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta atışıyla etkisiz hale getirdi.

    AA
    MİT PKK’nın sözde sorumlusunu paketledi

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet AydınSuriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta atışıyla etkisiz hale getirdi.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in takibinde olan "Kahraman Aydın/Rojvan Van" kod adlı terörist Mehmet Aydın'ın Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye ilçesinde olduğu belirlendi.

    "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Aydın, MİT'in nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

    HATAY DÖRTYOL'DA KÖYLÜLERİN KAÇIRILMASI EYLEMİNDE YER ALMIŞ
    Mehmet Aydın'ın 2005'te İran Kelareş kırsalından örgüte katıldığı, bir dönem Tunceli kırsalında, 2010-2013 yıllarında Hatay Amanos kırsalında, 2013'te Kobani'de sözde alay sorumlusu olduğu, 2015'te Afrin'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

    2018'de sözde eyalet sorumluluğuna getirilen terörist Aydın'ın, 2013'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde yer aldığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: MİT PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Mehmet Aydın'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi
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