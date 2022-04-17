Irak'ın kuzeyine Pençe Kilit Operasyonu! MSB duyurdu: Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı PKK'ya yönelik operasyonların başarıyla devam ettiğini belirten bir paylaşım yaptı.
"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"
Bakanlığın Twitter hesabından Mehmetçik'e ait bir fotoğraf paylaşarak "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" notunu ekledi.
Son dönemde gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mağarayı tespit eden Mehmetçik, dökümanlara el koyarken, yaşam malzemelerini de imha etti, mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi.
PENÇE KİLİT OPERASYONU BAŞLADI
Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.
Akar "Kahraman pilotlarımız, terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu." ifadelerini kullandı.