Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ün belediyede "büro elemanı" olarak istihdam edildiği, Gül'ün 2 sene boyunca işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verilen raporda, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nde görevli görünen Musa Gül'ün 2 yıl 1 ay 10 gün boyunca işe gitmediği tespit edildi.
Gül'ün belediyenin kapısından bile geçmeden her ay 4 bin 700 TL maaş aldığı bildirildi. İlçe gençlik kolları başkanıyken belediyede işe yerleştirilip maaşa bağlanan Gül'ün sosyal medya paylaşımları ise lüks yaşamını ele verdi. Sürekli tatil halinde olan ve ihtişamlı arabalarını takipçileriyle paylaşan Gül'ün renkli ve gösterişli hayatı dikkat çekti.
Yapılan müfettiş soruşturmasında, CHP'li Gül'ün yanı sıra Muratpaşa Belediyesi'nde 11 farklı birim müdüründen kimisinin aylarca kimisinin de yıllarca işe gelmeden maaş aldığı kaydedildi.
CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI MUSA GÜL ATM MEMURU ÇIKTI!
CHP'de bankamatik memurları bitmek bilmiyor. Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nde büro elemanı olarak istihdam edilen CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ün kadrolu bankamatikçi olduğu ortaya çıktı.
Muratpaşa Belediyesi'nin Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nde kadrosu bulunan Gül'ün 2 sene boyunca işe gitmeden, her ay 4 bin 700 TL maaş aldığı bildirildi. İlçe gençlik kolları başkanıyken belediyede işe yerleştirilip maaşa bağlanan Gül'ün sosyal medya paylaşımları ise lüks yaşamını ele verdi.