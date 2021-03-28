SU GİBİ PARA HARCIYOR: LÜKS ARAÇ, MALİKANE, TATİL

2 sene boyunca ATM memuru gibi çalışan CHP'li Gül'ün kazandığı paralarla lüks bir hayat sürdüğü sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıktı. Gül, Sosyal Paylaşım Sitesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda, gösterişli yaşama olan düşkünlüğünü gözler önüne serdi.

Yıllarca belediyenin kapısından geçmeyen Gül'ün kimi zaman Akdeniz kimi zaman da Ege'nin serin sularında lüks tatilin tadını doya doya çıkardı. İsraf edebiyatı yapmaktan da çekinmeyen Gül'ün bir de ultra lüks bir aracının bulunduğu görüldü.