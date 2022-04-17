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    Başkan Erdoğan Antalya’daki Phaselis Tüneli’nin açılışında konuştu: Enflasyonun boynunu kıracağız

    Başkan Erdoğan, dün Antalya’daki Phaselis Tüneli’nin açılışına katıldı. Enflasyon ve fahiş fiyatlarla ilgili şu mesajı paylaştı: Ekonomide işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kıracağız.

    Enflasyonun boynunu kıracağız

    Türkiye, dün tarihi bir ana daha tanıklık etti. Antalya'daki Kemer–Kumluca Yolu Phaselis Tüneli, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Açılışa video konferans ile katılan Erdoğan, şunları söyledi:
    Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bugün yaşadığımız sıkıntıları kavuşacağımız büyük Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz.
    Rakiplerimiz ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak her türlü oyunu sergiliyor. Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti milletin derdini dile getirmek değil.
    Milletimden mevsim etkisinden kaynaklanan durumları felaket tellallığının malzemesi haline dönüştürerlere itibar etmemesini istiyorum.
    Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Ekonomide de hamd olsun işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda hedeflerimizin önünde engel kalmayacak.



    SANATÇIMIZIN YANINDAYIZ
    Başkan Erdoğan, aralarında Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Bülent Ersoy ve Hülya Koçyiğit'in de olduğu sanatçılarla iftar yaptı. "Sanatçılar, medeniyetin lokomotifidir. Onların emeğine sahip çıkıyoruz. Her zaman yanlarındayız" ifadesini kullandı.

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