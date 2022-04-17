Başkan Erdoğan Antalya’daki Phaselis Tüneli’nin açılışında konuştu: Enflasyonun boynunu kıracağız

Türkiye, dün tarihi bir ana daha tanıklık etti. Antalya'daki Kemer–Kumluca Yolu Phaselis Tüneli, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Açılışa video konferans ile katılan Erdoğan, şunları söyledi:

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bugün yaşadığımız sıkıntıları kavuşacağımız büyük Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz.

Rakiplerimiz ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak her türlü oyunu sergiliyor. Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti milletin derdini dile getirmek değil.

Milletimden mevsim etkisinden kaynaklanan durumları felaket tellallığının malzemesi haline dönüştürerlere itibar etmemesini istiyorum.

Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Ekonomide de hamd olsun işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda hedeflerimizin önünde engel kalmayacak.