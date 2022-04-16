Türkiye uzay yolcusunu seçmek için ilk adımı atıyor! Bakan Varank: Yakında duyuruya çıkacağız

Bugün bu mirasın Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile devam ettiğini aktaran Varank, şunları kaydetti:

"3 bine yakın hocası, 20 bini aşkın öğrencisi ve onlarca fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi sağlık alanında uluslararası bir ekol. Yaptığı hizmetler artık Orta Asya'ya, Afrika'ya kadar uzanıyor. Somali'deki Tıp Fakültesi'nin bizzat açılışına katıldım. Buradan mezunlarla karşılaşmış olmak çok değerli. Bu güzide kurum bugün Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden birine de ev sahipliği yapıyor. 11 bilim insanı ve araştırmacımız alanlarında yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Akademik Ödülleri'ne layık görüldü. Aynı zamanda çalışmaları ile sağlık alanında toplumsal farkındalık oluşturan 8 medya temsilcimize de Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Medya Ödülleri takdim edilecek. Üniversiteler arası müsabakalarda başarı sağlayan okul mensubu sporcularımız da Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Spor Ödülleri'ni alacak."

"TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, İNSAN DOSTU BİR SAĞLIK SİSTEMİNİ İNŞA ETTİK"

Bakan Varank, sağlıklı bir aklın, sağlıklı bir vücutta bulunduğunu belirterek, bu mantıksal ilişkinin toplumsal yasalar için de geçerli olduğunu ifade etti.

Bu bilinçle sağlık alanında Türkiye'de bir devrim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002'den itibaren kurduğumuz sağlık altyapısı ve sağladığımız sağlık güvencesi sayesinde sosyal devlet olmanın en güzel örneğini dünyada ortaya koyduk. Türkiye'nin toplam sağlık harcaması 2002 yılında yalnızca 18 milyar lira iken bu rakam günümüzde 250 milyar lirayı aşmış durumda. Bir taraftan şehir hastaneleri ile yenilikçi yapılar kurarken doktorlardan hemşirelere kadar en nitelikli sağlık personellerini ülkemizde yetiştirmeye başladık. Toplam sağlık personel sayısını ise 295 binden 1 milyona ulaştırdık. Biliyoruz ki sağlık sistemimizin kalitesi sağlık çalışanlarının refahı ve yaşam kalitesi ile doğru orantılı. Bu çerçevede, sağlık çalışanlarımızın yaşam standartlarını iyileştirecek hamleleri de gerektiğinde atmaktan çekinmedik.

Tüm bu atılımlar sayesinde teknoloji seviyesi yüksek, daha da önemlisi insan dostu bir sağlık sistemini inşa ettik. Dünya ve Türkiye sağlık sistemi en zor sınavını pandemi döneminde verdi dersek yanlış söylemiş olmayız. Ancak gelişmiş ülkelerin pandemi döneminde nasıl sınıfta kaldığını hep beraber izledik. Tabiri caizse komaya girdiler ve ameliyat masasından kalkamadılar. Türkiye ise şehir hastanelerinden yerli aşısına, doktorundan teknisyenine kadar sağlık ekosistemi ile bu sınavı başarılı bir şekilde atlattı. Öyle ki Türkiye'nin Kovid-19'a karşı verdiği mücadele, tüm dünyada örnek gösterildi. Bizi ziyaret eden devlet adamları, bunu nasıl başardığımızı sordu. 'Bu tecrübeyi bizimle paylaşır mısınız' diye talepte bulundu. Pandemi, sağlık alanında ne kadar isabetli adımlar attığımızı bir kez daha gösterdi."

GENÇLERE "HER DAİM BİLİME YÖNELİN VE BİLGİNİN PEŞİNDEN KOŞUN" TAVSİYESİ

Varank, iktidara geldiklerinde Türkiye'de kağıt üzerinde 5 teknopark olduğuna işaret ederek, 20 yıllık dönemde teknoparkların sayısını 90'ın üzerine çıkardıklarını söyledi.