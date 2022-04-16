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    • 16.04.2022 10:36
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    • 16.04.2022 11:00
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    Bakan Akar Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü

    Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede, Bakan Akar tarafından Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimizin emniyetle Türkiye’ye ulaşımlarının sağlanması konuları vurgulandı.

    takvim.com.tr
    AA
    Türkiye ile Ukrayna arasında kritik görüşme!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Akar tarafından Rusya ile Ukrayna arasında bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı.

    Akar, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin emniyetle Türkiye'ye ulaşmasının sağlanması konularını dile getirdi.

    Hulusi Akar ayrıca Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

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