Kaçak yapılaşmanın önüne geçilecek: 27 bin binanın çipli kimliği var

Her binaya QR kodu ve elektronik çip verecek sistem, ülke genelinde yeni iskân alan binalarda uygulanıyor. Daha sonra tüm yapı stokuna kimlik verilmesi de hedefleniyor. En çok binanın belge aldığı iller ise 2.591 ile İstanbul, 1.891 bina ile Antalya, 1.879 bina ile İzmir, 1.697 bina ile Bursa, 1.461 bina ile Kocaeli ve 1.043 bina ile Sakarya oldu.