Kaçak yapılaşmanın önüne geçilecek: 27 bin binanın çipli kimliği var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın geçtiğimiz yılın ikinci yarısında devreye aldığı Bina Kimlik Sistemi (BKS) yaygınlaşıyor. Uygulama kapsamında şu ana kadar 26 bin 954 binaya kimlik belgesi verildi.
Her binaya QR kodu ve elektronik çip verecek sistem, ülke genelinde yeni iskân alan binalarda uygulanıyor. Daha sonra tüm yapı stokuna kimlik verilmesi de hedefleniyor. En çok binanın belge aldığı iller ise 2.591 ile İstanbul, 1.891 bina ile Antalya, 1.879 bina ile İzmir, 1.697 bina ile Bursa, 1.461 bina ile Kocaeli ve 1.043 bina ile Sakarya oldu.
DENETLEME YAPILACAK
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da önümüzdeki dönemde yapılması planlanan değişiklikle sertifika alan yapıların beşer yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenmesinin sağlanacağını söyledi.