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    • 16.04.2022 14:22
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    Başkan Erdoğan'dan Phaselis Tüneli açılışında önemli açıklamalar

    Turizmin kalbi Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli, bugün törenle hizmete açıldı. Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle bağlandığı törende önemli açıklamalarda bulundu. Fahiş fiyat artışlarına değinen Başkan Erdoğan, "Sıkıntılar sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır. Enerjiden gıdaya, teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları, tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır." dedi. Ekonomideki iyi gelişmelere işaret eden Erdoğan, "Enflasyonun boynunu kırdığımızda hedeflerimiz önünde engel kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Phaselis Tüneli açıldı!

    Turizmin kalbi Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli törenle hizmete açıldı. Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle bağlandığı törende önemli açıklamalarda bulundu.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Akdeniz sahil yolundaki bu tünel, Antalya'nın batısındaki ilçelerimizin Antalya şehir merkezi ile irtibatı daha hızlı ve güvenli hale gelecektir. Bu tünel sadece vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak. Karbon emisyonunda 1.8 bin ton azaltım sağlayacaktır.

    Salgın ve savaş krizlerinin ortasında yatırımıyla, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı, geçtiğimiz 20 yılın ürünü bu altyapıya borçluyuz. Altyapıları eskiyen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek, çoğu alanda da onları geçebilecek imkanlara sahibiz. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bugün yaşadığımız sıkıntıları önümüzdeki dönemde kavuşacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz.



    Bizim en büyük gücümüz, milletimizin birliği ve kardeşliğidir.

    Sıkıntılar sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır. Enerjiden gıdaya, teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları, tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır.

    Çoğu da mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumları felaket tellallığına dönüştürmeye çalışanlara itibar etmemelerini istiyorum. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır.

    Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Ekonomide de üretimde işler iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda hedeflerimiz önünde engel kalmayacaktır.


    PHASELİS TÜNELİ'NİN ÖZELLİKLERİ
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Antalya'nın her yıl milyonlarca turisti ağırladığı, ayrıca ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığı belirtilerek, "Sebze-meyvecilik ve seracılık faaliyetlerinin de yoğun olarak yapıldığı şehir, tarımsal, ticari, turistik ve kültürel bakımdan ülkemizin önemli merkezleri arasındadır" denildi.


    Antalya'nın turizm potansiyeli dikkate alındığında ortaya çıkan ulaşım ihtiyacını karşılayarak, kalkınmasını destekleyecek kara yolu yatırımlarının öneminin arttığına dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda Phaselis Tüneli'nin inşa edildiği aktarıldı.

        YILLIK 20 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLECEK
        Açıklamada, Antalya'yı Ege'ye ve İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan doğu-batı aksı konumundaki Akdeniz sahil yolunun batı kesiminde yer alan tünelin 1292 metrelik çift tüpten oluştuğu bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

        "Phaselis Tüneli, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek. Phaselis Tüneli ile büyük oranda dağlık yapıya sahip mevcut güzergahın ulaşım standardının artırılması amaçlandı. Tünel projesiyle bölgedeki trafik akışı önemli ölçüde rahatlatıldı.

        Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'nın batısında bulunan Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelere erişim kolaylığı sağlandı. Ayrıca, bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürünlerin iç ve dış piyasalara konforlu ve kısa sürede taşınması imkanı tesis edildi. Güzergahta 1,9 kilometre, seyahat süresinde ise 5 dakika kısalma sağlayan tünelle zamandan 11,1 milyon lira, akaryakıttan 8,9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 20 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1842 ton azaltılacak."

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