Başkan Erdoğan'dan Phaselis Tüneli açılışında önemli açıklamalar

Turizmin kalbi Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli törenle hizmete açıldı. Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle bağlandığı törende önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Akdeniz sahil yolundaki bu tünel, Antalya'nın batısındaki ilçelerimizin Antalya şehir merkezi ile irtibatı daha hızlı ve güvenli hale gelecektir. Bu tünel sadece vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak. Karbon emisyonunda 1.8 bin ton azaltım sağlayacaktır.

Salgın ve savaş krizlerinin ortasında yatırımıyla, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı, geçtiğimiz 20 yılın ürünü bu altyapıya borçluyuz. Altyapıları eskiyen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek, çoğu alanda da onları geçebilecek imkanlara sahibiz. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bugün yaşadığımız sıkıntıları önümüzdeki dönemde kavuşacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz.





Bizim en büyük gücümüz, milletimizin birliği ve kardeşliğidir.

Sıkıntılar sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır. Enerjiden gıdaya, teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları, tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır.

Çoğu da mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumları felaket tellallığına dönüştürmeye çalışanlara itibar etmemelerini istiyorum. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır.