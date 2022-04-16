Dikkat! Mirasınız buhar olabilir! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Mutlaka söyleyin

Türkiye'de de 2,5 milyon kripto para yatırımcısı bulunuyor. Bu rakamla Türkiye, dünyada en fazla kripto para kullanan ülkeler arasında 19'un sırada. Vefat eden kişinin kripto parası miras kalabiliyor. Ancak şifreyi aile bireylerinden kimse bilmiyorsa, o hesaba ulaşmak mümkün olmuyor. Hukukçular, "Kripto paralar bir değerdir. Miras hukukunda da maddi olarak değer teşkil eden, para ile ölçülebilen bu paralar mirasa dahildir ve mirasçılara intikal eder. Ancak şifreler, vasiyetnameye de yazılmalı. Böyle bir şey yapılmamışsa, o mirasa ulaşmak imkansız hale gelebilir" uyarısında bulunuyor.