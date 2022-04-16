Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 2050 yılı ihracat hedefimiz 500 milyar dolar





Türkiye'nin genelinde 5 bin şantiye ve 700 bin çalışma arkadaşları olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "20 yıl önceye kadar önemli bir altyapı açığı vardı. 20 yıl önce ne oldu? Bir, AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin başına gelmesiyle heyecan dolu kadrolar gelerek bu ülkede bir şeylerin yapılması gerektiğini düşündü. Onlar bizim ağabeylerimizdi, önemli işler başardılar. Biz de görevi devralınca onların iyi yaptığı şeylerin üzerine bizim daha fazla koyma inancıyla işlerimize koyulduk" diye konuştu.



'BU YIL 250 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİMİZ VAR'

Projelerin bitiminden sonraki etki analizlerini yaptıklarını da belirten Karaismailoğlu, "Mesela İstanbul-İzmir Otoyolu yapıldıktan sonra bölgede turizmde 60 bin oda ilave olmuş. 12 tane OSB yapılmış, mevcut organize sanayi bölgelerinde 2 bin hektarlık genişleme alanı olmuş. İstihdamda 60 bin kişiye varan artışlar olmuş. Hem zamandan kazanıyorsunuz hem de egzoz emisyonu azaltıyorsunuz. Ayrıca bunun yanında turizm, üretimde, istihdamda hepsinde kazanıyorsunuz. Hedefimiz, dünyanın en gelişmiş 10'uncu büyük ekonomisine sahip ülke olarak, dünyaya öncü bir devlet olarak hizmet etmek için bu altyapıları kurmak zorundayız. Hedeflerimiz çok büyük. Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu hedefler, 2050'ye geldiğimizde 500 milyar dolara çıkacak" dedi.



Bakan Karaismailoğlu, sahur programının ardından gençlerle toplu fotoğraf çektirdi.

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