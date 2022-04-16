Almanya’daki ırkçı NSU cinayetlerinin arkasındaki sırrın kalkması için tarihi dava

Sabah Gazetesi, Almanya'yı sarsan ırkçı NSU cinayetlerinin arkasındaki sırrın kalkması için tarihi bir dava açtı. Sabah, ırkçı cinayetler hakkında kritik bilgiler içerdiğinden hareket edilen ve ilk etapta 120 yıllığına devlet sırrı ilan edilen dosyaların açılması için gizli servisi mahkemeye verdi. Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi'nin gizli NSU dosyalarını açması için, doğrudan eyalet hakkında davacı olundu.

O DOSYALARI İSTİYORUZ

NSU sırlarını içerdiği için ilk etapta 120 yıllığına devlet sırrı ilan edilen dosyaların gizliliği, Sabah'ın da baskısı ve çok büyük tepkiler üzerine yeniden gözden geçirilmişti. Ardından da süre 30 yıla indirilmişti. Dosyanın içeriği hakkında defalarca gizli servise müracaat eden, dosyaya erişim hakkı isteyen Sabah Avrupa, gizli servisin dosyaları açmaması üzerine davayı Wiesbaden İdari Mahkemesi nezdinde açtı.





10 KİŞİYİ KATLETTİLER

Sabah, mahkemeden devlet sırrı statüsündeki dosyaların gizli servis tarafından gazetemize verilmesini talep ederken, NSU cinayetleri arkasındaki sırrın da aydınlatılmasını istiyor. NSU örgütü, 2000-2007 yılları arasında Almanya'nın değişik şehirlerinde yaşayan 8'i Türk, biri Yunan 9 küçük esnaf ile bir Alman kadın polisi öldürmüştü. Ancak kurbanların neye göre seçildiği, hiçbir zaman aydınlatılamadı, öğrenilemedi.

GİZLİ SERVİS NE BİLİYOR?

Cinayetlerin bir terör örgütü tarafından işlendiğinin ortaya çıkmasından sonra polis, adalet ve gizli serviste "ihmal" olarak açıklanmaya çalışılan birçok skandal gün yüzüne çıkmıştı. Son Türk kurban Halit Yozgat'ın cinayetinde ise olay yerinde Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın ajanı Andreas Temme'nin de bulunduğunun belirlenmesi, tüm dikkatleri gizli servise çevirmişti.





AJAN YARGILANMADI

Yozgat cinayeti işlendiği sırada orada bulunan ajan Temme daha sonra gözaltına alınsa dahi, gizli servisin ve siyasilerin baskısı ile serbest bırakılmıştı. Polise göre cinayeti duymaması "imkansız" olarak değerlendirilen Temme'nin yalan söylediğine herkes emin olsa da, sadece tanık sıfatıyla ifade verdi, bir gün dahi yargılanmadı. Devlet sırrı ilan edilen dosyalarda, cinayetlerle ilgili bilgiler olduğu tahmin ediliyor.

İKİNCİ DAVA

Sabah Avrupa, 2013 yılında da yine davacı olmuş ve Alman Anayasa Mahkemesi nezdinde haklı bulunmuştu.