Yalan haber yayanlara yaptırım yolda! Hapis cezasına kadar varacak...

"DEZENFORMASYON, TERÖR KADAR TEHLİKELİ"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal dezenformasyon tehlikesiyle ilgili şunları söyledi:

"Yaklaşık 7-8 aydan beri Dezenformasyonla Mücadele Kanununu çalışıyoruz. Dezenformasyon bir bumerang gibi dönüp hepimizi vuracak bir tehdit. Avrupa Birliği dezenformasyonla ilgili, özellikle internet ortamıyla ilgili 2 tane kırmızı çizgi belirledi. Bir tanesi terörle mücadele, bir tanesi dezenformasyonla mücadele çünkü dezenformasyon, terör kadar tehlikeli."