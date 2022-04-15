Yalan haber yayanlara yaptırım yolda! Hapis cezasına kadar varacak...

Yalan haber ve dezenformasyonla mücadele düzenlemesinin hazırlıkları sürüyor. Teklif hazırlanırken birçok ülkeden örnekler incelendi.
Düzenlemenin 3 ana başlıktan oluşması bekleniyor. Sosyal medyada dezenformasyona ilk kez ceza getirilecek.
Yalan ve yanıltıcı haberleri bilerek yayanlara hapis cezasına varan yaptırımlar uygulanacak.
"DEZENFORMASYON, TERÖR KADAR TEHLİKELİ"
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal dezenformasyon tehlikesiyle ilgili şunları söyledi:
"Yaklaşık 7-8 aydan beri Dezenformasyonla Mücadele Kanununu çalışıyoruz. Dezenformasyon bir bumerang gibi dönüp hepimizi vuracak bir tehdit. Avrupa Birliği dezenformasyonla ilgili, özellikle internet ortamıyla ilgili 2 tane kırmızı çizgi belirledi. Bir tanesi terörle mücadele, bir tanesi dezenformasyonla mücadele çünkü dezenformasyon, terör kadar tehlikeli."
DÜZENLEME YAKINDA MECLİS'E GELECEK
Mevcut yasaya göre sosyal medya şirketlerinin temsilcileri "tüzel" kişiliğe sahip. Yeni düzenlemeyle, Türkiye'deki temsilcilerin 'gerçek' kişi olması sağlanacak.