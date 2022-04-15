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    • 15.04.2022 16:35
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    • 15.04.2022 16:39
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    Yalan haber yayanlara yaptırım yolda! Hapis cezasına kadar varacak...

    Dezenformasyonla mücadele yasası için hazırlıklar sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AB ülkelerindeki benzer düzenlemelere dikkati çekerek, "Dezenformasyon terör kadar tehlikeli" dedi. Yalan ve yanıltıcı haberleri bilerek yayanlara hapis cezasına varan yaptırımlar uygulanacak.

    Yalan haber yayanlara hapis!

    Yalan haber ve dezenformasyonla mücadele düzenlemesinin hazırlıkları sürüyor. Teklif hazırlanırken birçok ülkeden örnekler incelendi.

    Düzenlemenin 3 ana başlıktan oluşması bekleniyor. Sosyal medyada dezenformasyona ilk kez ceza getirilecek.

    Yalan ve yanıltıcı haberleri bilerek yayanlara hapis cezasına varan yaptırımlar uygulanacak.

    "DEZENFORMASYON, TERÖR KADAR TEHLİKELİ"
    AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal dezenformasyon tehlikesiyle ilgili şunları söyledi:

    "Yaklaşık 7-8 aydan beri Dezenformasyonla Mücadele Kanununu çalışıyoruz. Dezenformasyon bir bumerang gibi dönüp hepimizi vuracak bir tehdit. Avrupa Birliği dezenformasyonla ilgili, özellikle internet ortamıyla ilgili 2 tane kırmızı çizgi belirledi. Bir tanesi terörle mücadele, bir tanesi dezenformasyonla mücadele çünkü dezenformasyon, terör kadar tehlikeli."

    DÜZENLEME YAKINDA MECLİS'E GELECEK
    Mevcut yasaya göre sosyal medya şirketlerinin temsilcileri "tüzel" kişiliğe sahip. Yeni düzenlemeyle, Türkiye'deki temsilcilerin 'gerçek' kişi olması sağlanacak.

        Teklifin bir başka ayağı ise internet medyası olacak. İnternet haberciliği de yasal altyapıya kavuşturulacak.

        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, düzenlemenin çok yakında Meclis takvimine gireceğini söyledi.

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