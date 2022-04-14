Kaset kumpasıyla devrilen Deniz Baykal FETÖ lideri Gülen'le görüştü mü? Kılıçdaroğlu'nun dişçi muayenehanesinde Gülen'i aradığı doğru mu?



Cevap, CHP içinde FETÖ'ye karşı tavizsiz mücadele eden ve bu nedenle partisinden ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten geldi.

Ateş, "Bugünkü yazınızda konu ettiğiniz iddiayı Sayın Baykal'a sordum" diyor ve Baykal'ın verdiği cevabı aktarıyordu:

"Gülen'le uçakta bir kez karşılaştım, el sıktık; sarılma olmadı. Bunun dışında ne bir karşılaşmam, ne de bir araya gelme, görüşmem olmamıştır."



Klasik FETÖ yöntemi, tesadüfi bir karşılaşmayı bile 40 yıllık dost gibi sunabilir ama şu nokta önemli: O sözleri biz dişçinin özel notlarından öğrendik, Baykal da doğruladı. Böylece Kılıçdaroğlu'yla ilgili iddia, bir kez daha teyit edilmiş oldu. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin sessizliği boşuna değil.

Böyle ağır bir iddia karşısında bırakın yalanlamayı, dava açması gerekmiyor mu? Bekliyoruz.

***