Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ukrayna'da Savaş Konferansı'nda flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar" Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. Altun, "Türkiye bölgede sorunların çözümü için çabalayan en önemli faktör. Bizim için öncelik şiddetin sona ermesi, barışın temin edilmesidir." dedi.



Altun'un açıklamalarından satır başları;

Diplomatik çabamız savaşın sona ermesi için sürüyor. Önceliğimiz Ukrayna'da ateşkesi sağlamak.

Milyonlarca insan tüm dünyanın gözü önünde evini barkını terk etti.

İnsani yaşat ki devlet yaşasın, insanı yaşat ki dünya yaşasın düşüncemizi tüm platformlara taşıdık. Kendi bölgemizde değil, tüm dünyadaki masumların sesi olmaya çalıştık. Açık kapı politikasının sürdürülebilmesi için Avrupa toplumlarının ortak bir irade sergilemesi ve bu ykü ortak olarak sırtlaması gerekiyor.

Kurumsallaşmış ve uluslararası iş birliğine ihtiyacımız vardır. Bu olmazsa olmazdır. İnsani yardıma da elbette devam edeceğiz. Bölgemiz ve insanlarımız çatışmalardan yorulmuştur. Türkiye üzerine düşeni şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.