CHP'nin yalan organı Cumhuriyet'ten yeni algı operasyonu: Ekmek karnesi! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yalanı bir bir çürüttü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının başında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'Ekmek İndirim Kuponu' uygulamasını başlattı. Bu uygulamanın yanı sıra 150 milyon TL'lik gıda paketi desteği de sağladı.
Ramazan'dan sonra da devam edecek uygulamanın Gaziantep Büyükşehir Belediyesine maliyetinin aylık 9,5 milyon, yıllık 115 milyon TL olduğu öğrenildi.
İhtiyaç sahiplerine yönelik bu uygulamalar epey ilgi ve beğeni görmesine rağmen, CHP'ye yakın Cumhuriyet Gazetesi başta olmak üzere muhalif medya tarafından Gaziantep Belediyesi hedef gösterildi, ekmeğe indirim uygulaması üzerinden bir algı operasyonu yürütülmeye başlandı.
Hem muhalif siyasetçiler hem de medya ekmek indirimi uygulamasını "Gaziantep'te ekmek karnesi" olarak lanse etmeye çalıştı.
Karne; piyasada bulunamayan bir ürünün tüketiminin sınırlandırılmasıyla ortaya çıkan bir uygulama ancak burada sadece dar gelirli vatandaş ve fırıncı esnafına maddi destek planlanıyor.
BAŞKAN FATMA ŞAHİN'DEN SERT TEPKİ
Bazı siyasetçilerin uygulamayı 2. Dünya Savaşı sırasında ekmeğin karneyle verilmesi olayına benzeterek karaladıklarını söyleyen Şahin, "Biz bu kararı alırken gayet insani bir noktadan yola çıktık. Kültürümüzde sofranın en kadim gıdası ekmek. Bu nedenle binleri aşan diğer yardım kalemlerimiz bir yana, ekmeği seçerek direkt sofraya dokunmak istedik. Bu nedenle sofranın en kadim öğesi ekmekten yola çıktık. Çünkü bizim kadim kültürümüz ekmeğini paylaşmaktan bahseder. Bu kararımız ramazan ayı ile sınırlı değil, biz bizi eleştirenlerin aksine bunu tüm yıla yayarak, her güne bir dokunuş olsun diye ekmeği seçtik. Bu bir başka ürün de olabilirdi. Ama her sofranın tekrarlayanı ekmek diye bunu seçtik. Bu düşüncemizden yola çıkarak Gaziantep Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün de aracılığı ile konunun ilimizdeki en önemli paydaşı olan Fırıncılar Odası ile irtibatlandık ve ortak akılla hareket ederek böyle bir karar aldık. Birkaç gün önce uygulamaya başlayan bu kararda Gaziantep Modelimiz yine çıkış noktamız oldu. Kurumların işbirliğinde, ortak akıl ve yetki ile sorumluluğu paylaşarak ilerleme kararı verdik. İhtiyaç sahibi her ailemizin evine giren ekmeğe katkı sunmak istedik. Gönüllü fırınlarımız 50 kuruş, belediyemiz 50 kuruş olmak şartı ile toplamda 1 liralık indirimle ekmek fiyatına destek vererek ihtiyaç sahibi vatandaşımıza indirimli ekmek satışı sunmayı hedefledik" dedi.