CHP'nin yalan organı Cumhuriyet'ten yeni algı operasyonu: Ekmek karnesi! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yalanı bir bir çürüttü

BAŞKAN FATMA ŞAHİN'DEN SERT TEPKİ

Bazı siyasetçilerin uygulamayı 2. Dünya Savaşı sırasında ekmeğin karneyle verilmesi olayına benzeterek karaladıklarını söyleyen Şahin, "Biz bu kararı alırken gayet insani bir noktadan yola çıktık. Kültürümüzde sofranın en kadim gıdası ekmek. Bu nedenle binleri aşan diğer yardım kalemlerimiz bir yana, ekmeği seçerek direkt sofraya dokunmak istedik. Bu nedenle sofranın en kadim öğesi ekmekten yola çıktık. Çünkü bizim kadim kültürümüz ekmeğini paylaşmaktan bahseder. Bu kararımız ramazan ayı ile sınırlı değil, biz bizi eleştirenlerin aksine bunu tüm yıla yayarak, her güne bir dokunuş olsun diye ekmeği seçtik. Bu bir başka ürün de olabilirdi. Ama her sofranın tekrarlayanı ekmek diye bunu seçtik. Bu düşüncemizden yola çıkarak Gaziantep Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün de aracılığı ile konunun ilimizdeki en önemli paydaşı olan Fırıncılar Odası ile irtibatlandık ve ortak akılla hareket ederek böyle bir karar aldık. Birkaç gün önce uygulamaya başlayan bu kararda Gaziantep Modelimiz yine çıkış noktamız oldu. Kurumların işbirliğinde, ortak akıl ve yetki ile sorumluluğu paylaşarak ilerleme kararı verdik. İhtiyaç sahibi her ailemizin evine giren ekmeğe katkı sunmak istedik. Gönüllü fırınlarımız 50 kuruş, belediyemiz 50 kuruş olmak şartı ile toplamda 1 liralık indirimle ekmek fiyatına destek vererek ihtiyaç sahibi vatandaşımıza indirimli ekmek satışı sunmayı hedefledik" dedi.