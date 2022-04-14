CHP'nin yalan organı Cumhuriyet'ten yeni algı operasyonu: Ekmek karnesi! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yalanı bir bir çürüttü

İhtiyaç sahiplerine yönelik bu uygulamalar epey ilgi ve beğeni görmesine rağmen, CHP'ye yakın Cumhuriyet Gazetesi başta olmak üzere muhalif medya tarafından Gaziantep Belediyesi hedef gösterildi, ekmeğe indirim uygulaması üzerinden bir algı operasyonu yürütülmeye başlandı.

Hem muhalif siyasetçiler hem de medya ekmek indirimi uygulamasını "Gaziantep'te ekmek karnesi" olarak lanse etmeye çalıştı.

Karne; piyasada bulunamayan bir ürünün tüketiminin sınırlandırılmasıyla ortaya çıkan bir uygulama ancak burada sadece dar gelirli vatandaş ve fırıncı esnafına maddi destek planlanıyor.