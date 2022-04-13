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    • Güncel
    • 13.04.2022 12:51
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    • 13.04.2022 12:51
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    Türkiye'den Filistin'e destek: İki ülke arasında imzalanacak uluslararası anlaşmalar Meclis gündeminde

    İsrail ile ilişkilerde normalleşme adımları atılırken Türkiye, Filistin halkını da yalnız bırakmıyor. Uluslararası alanda atılan adımlar kadar, iki ülke arasında yapılacak yeni anlaşmalar da gündemde. Anlaşmaya göre Türkiye ve Filistin Devleti arasında yatırımlar karşılıklı şekilde teşvik edilecek, ticaret hacmi de artırılacak.

    Türkiye’den Filistin’e destek

    Türkiye, Filistin'i yalnız bırakmıyor. İki ülke arasında imzalanacak uluslararası anlaşmalar Meclis gündeminde.

    ANLAŞMA BU HAFTA GENEL KURUL'A GELECEK
    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülecek olan anlaşmalarla Filistin'e sağlanacak destekler yasal zemine kavuşturulacak.

    Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen teklif Meclis Genel Kurulu'na sevk edildi.

    Uluslararası anlaşma, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.

    İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ ARTACAK
    Anlaşmaya göre Türkiye ve Filistin Devleti arasında yatırımlar karşılıklı şekilde teşvik edilecek, ticaret hacmi de artırılacak.

    Filistin Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre, 2021 yılında Türkiye- Filistin arasındaki ticaret hacmi 700 milyon doları aştı. Bu miktarın 2022'de daha da artırılması için bu anlaşmalar büyük önem taşıyor.

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