Türkiye'den Filistin'e destek: İki ülke arasında imzalanacak uluslararası anlaşmalar Meclis gündeminde

Türkiye, Filistin'i yalnız bırakmıyor. İki ülke arasında imzalanacak uluslararası anlaşmalar Meclis gündeminde.

ANLAŞMA BU HAFTA GENEL KURUL'A GELECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülecek olan anlaşmalarla Filistin'e sağlanacak destekler yasal zemine kavuşturulacak.

Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen teklif Meclis Genel Kurulu'na sevk edildi.

Uluslararası anlaşma, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ ARTACAK

Anlaşmaya göre Türkiye ve Filistin Devleti arasında yatırımlar karşılıklı şekilde teşvik edilecek, ticaret hacmi de artırılacak.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre, 2021 yılında Türkiye- Filistin arasındaki ticaret hacmi 700 milyon doları aştı. Bu miktarın 2022'de daha da artırılması için bu anlaşmalar büyük önem taşıyor.