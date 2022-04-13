Esra Hankulu olayı nedir, kimdir? Esra Hankulu neden, ne zaman öldü? Ümitcan Uygun son dakika cezası belli oldu! Ümitcan Uygun kimdir?

Gündeme bomba gibi düşen gelişmeler arasında yer alan Esra Hankulu neden, ne zaman öldü? Esra Hankulu olayı nedir, kimdir? Ümitcan Uygun son dakika cezası belli oldu ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. Daha önce başka genç kızların ölümünden de sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un tutuklu yargılanması devam ederken davadan son gelişme haberler geldi ve cezası açıklanınca olaya dair tüm gelişmeler merak konusu oldu. Peki Ümitcan Uygun kimdir? Esra Hankulu olayında neler yaşanmıştı, hangi ağırlaştırılmış cezaya çarptırıldı?
ESRA HANKULU OLAYI NEDİR?
Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"BEN ÖLDÜRMEDİM"
Kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Esra'nın ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun'un 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in ise 'suç delillerini karartma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Ümitcan Uygun ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede son savunmasını yapan Uygun, "Doğru bir tanedir ve er ya da geç ortaya çıkacaktır. Ben kimseyi öldürmedim, beraatımı talep ediyorum" dedi.