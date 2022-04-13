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    • 14.04.2022 10:33
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    • 14.04.2022 10:33
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    Esra Hankulu olayı nedir, kimdir? Esra Hankulu neden, ne zaman öldü? Ümitcan Uygun son dakika cezası belli oldu! Ümitcan Uygun kimdir?

    Esra Hankulu neden, ne zaman öldü? Esra Hankulu olayı nedir, kimdir? Ümitcan Uygun son dakika cezası belli oldu! Ümitcan Uygun kimdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yargılandığı davadan ağırlaştırılmış ceza alan Ümitcan Uygun'un cezası gündemde merak edildi ve olaya dair detaylar merak konusu oldu. İşte yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Esra Hankulu olayı nedir, kimdir?

    Gündeme bomba gibi düşen gelişmeler arasında yer alan Esra Hankulu neden, ne zaman öldü? Esra Hankulu olayı nedir, kimdir? Ümitcan Uygun son dakika cezası belli oldu ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. Daha önce başka genç kızların ölümünden de sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un tutuklu yargılanması devam ederken davadan son gelişme haberler geldi ve cezası açıklanınca olaya dair tüm gelişmeler merak konusu oldu. Peki Ümitcan Uygun kimdir? Esra Hankulu olayında neler yaşanmıştı, hangi ağırlaştırılmış cezaya çarptırıldı?

    ESRA HANKULU OLAYI NEDİR?

    Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    "BEN ÖLDÜRMEDİM"
    Kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Esra'nın ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun'un 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in ise 'suç delillerini karartma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Ümitcan Uygun ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede son savunmasını yapan Uygun, "Doğru bir tanedir ve er ya da geç ortaya çıkacaktır. Ben kimseyi öldürmedim, beraatımı talep ediyorum" dedi.

        ÜMİTCAN UYGUN'A 10 YIL HAPİS CEZASI
        Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Uygun'a 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Kararda takdir indirimi uygulanmadı. Hükümle beraber sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Tutuksuz sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'e ise 'suç delillerini karartma' suçundan 1'er ay 6'şar gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

        SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİŞTİ
        Savcı mahkemede sunduğu mütalaasında Ümitcan Uygun'un, 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sonrası Hankulu'nun cep telefonunu sakladıkları iddia edilen Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti. Savcı, ek mütalaasında ise sanık Uygun'un, cinayeti soğukkanlı bir şekilde işlediğini, delilleri kararttığını belirterek, geçmişi de göz önünde bulundurularak verilecek cezada takdir indirimi uygulanmamasını talep etmişti.

        NE OLMUŞTU?
        Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

        İddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.

        İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler, Hankulu'na yönelik bir eylemlerinin olmadığını, ölümüne ilişkin ise bilgilerinin bulunmadığını iddia etti.

        Dosyanın delilleri arasında yer alan Adli Tıp Raporu'nda Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanaması sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

        İddianamede, şüpheli Ümitcan Uygun'un Hankulu'nu öldürdüğü, diğer iki şüphelinin ise suç delillerini kararttıklarına dikkat çekildi.

        Bu kapsamda, şüpheli Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi" kasten öldürme suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", tutuksuz şüpheliler Furkan G. ve Dilan C'nin de "suç delillerini karartmaktan" 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.
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