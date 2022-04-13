Erken seçim, oy pusulası, seçmen nakli... Yeni seçim kanununda neler var? Değişiklikler Resmi Gazete'de!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren milletvekili seçme kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile görme engelli seçmenlerin oy gizliliğine esasına uygun şekilde oy kullanabilmesine imkân sağlandı. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) görme engelli seçmenler için oy pusulasına uygun şablon hazırlayacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz başta görme engelli seçmenlere yönelik yapılan iyileştirme adımı olmak üzere seçim kanununda yapılan değişiklikler ile ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. İşte son dakika detayları...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz Resmi Gazete'de de yayımlanan seçim kanunu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. İşte o açıklamalar:
ŞABLON OY PUSULASI BELİRLENİNCE HAZIRLANACAK
Görme engelliler herhangi birinin yardımı olmadan oy kullanabilmesi açısından bundan önceki dönemlerde yer yer dernekler şablon hazırlıyordu. Bu şablonları da YSK kabul ediyordu. Görme engelli vatandaşlarımızın bu yasa ortaya çıkmaya başladığında çok büyük talebi vardı o talebi değerlendirdik.298 Sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüklerindeki kanunun 14. Maddesine bir ilave yaptık. YSK görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulasına uygun şablon hazırlayacak dedik ve bu görevi kanunla YSK'ya verdik. Kanun çıkınca çok mutlu oldular. Oy pusulası ortaya çıktığında o pusulada hangi parti nerede sıralaması belli olduğunda ona göre uygun şablon hazırlanacak.
GÖRME ENGELLİLERİN OYUNA MÜDAHALE EDİLMEYECEK
Eskiden görme engellilerin yakını, yakını yoksa oradaki seçmenlerden biri refakat ediyordu ama engellinin oy verme gizliliği bir parça ihlal ediliyordu. Engelli seçmenin iradesine uygun davranılıp davranılmadığı da bilinmiyordu. Tüm bunları ortadan kaldıran ve tek başına kendi iradesine dönük oy gizliliğini da sağlayacak şekilde bir şablon düzenleme görevi YSK'ya yasa ile birlikte verilmiş oldu. YSK bundan sonra şablon olursu olmazsa diye bakmadan kendisi görme engelliler için şablonu özel hazırlayacak belli oranda sandıklara bırakacak. Görme engelli vatandaşlar da sandığa gittiğinde ben şablonla oy kullanabilirim diyorsa yanına kimse girmeden kabinde kendisi oyunu özgürce ve gizlice kullanmış olacak. Görme engellilerin oyuna kimse müdahale etmeyecek onların oyunu kimse fark etmeyecek.