Türkiye’de bir ilk: Dron ile ücretsiz ilaçlama Türkiye’de ilk defa tarım arazileri dron ile ilaçlandı

Bugün proje çerçevesinde alınan zirai ilaçlama dronuyla birlikte artık Elazığ başta olmak üzere 4 ilimizdeki genç çiftçilerimizin arazilerinde gerekli olan ilaçlamaları yapacağız. Bu projedeki amacımız, gençlerimizi kırsal alanda tarımsal faaliyetlere yönlendirmek, kırsal alanlarda değerli üretimler yapmalarını sağlamaktır. 20 litrelik kapasiteyle saate yüz dönüklük alanı ilaçlayabilen dronumuzla bu gün ilaçlama yapıyoruz. Biz bu gün 70 dönümlük alanı ilaçlamış olduk. İnşallah bundan sonraki günlerde de bu farklı arazilerde farklı illerimizde farklı alanlarda devam edecek" dedi.