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    • 13.04.2022 15:20
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    MSB paylaştı! İlk defa Millî Akıllı Mühimmat kullanıldı! AKSUNGUR'dan tam isabet

    Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Millî İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR’dan ilk defa Millî Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı.

    AKSUNGUR’dan tam isabet

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üretimi AKSUNGUR İHA ilk defa Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı gerçekleştirdi.

    Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında AKSUNGUR İHA, Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta MAM-L ile hedefi başarıyla vurdu.

    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Millî İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa Millî Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu" denildi.

    Öte yandan ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), düşük ağırlığı ile insansız hava araçları, hafif taarruz uçakları ve hava yer görevleri için geliştirildi.
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        Haberler Güncel MSB paylaştı! İlk defa Millî Akıllı Mühimmat kullanıldı! AKSUNGUR'dan tam isabet
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