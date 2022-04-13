MSB paylaştı! İlk defa Millî Akıllı Mühimmat kullanıldı! AKSUNGUR'dan tam isabet

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üretimi AKSUNGUR İHA ilk defa Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı gerçekleştirdi.
Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında AKSUNGUR İHA, Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta MAM-L ile hedefi başarıyla vurdu.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Millî İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa Millî Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu" denildi.
Öte yandan ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), düşük ağırlığı ile insansız hava araçları, hafif taarruz uçakları ve hava yer görevleri için geliştirildi.