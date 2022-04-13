Türkiye sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor! Modüler beton duvar, devriye yolu 750 PÖH görevlendirildi

Yapılan bu çalışmalarla sınır güvenliğini en üst seviyeye çıkarılması ve kaçak göçün engellenmesi amacıyla bugüne kadar 2 bin 949 kilometrelik doğu ve güneydoğu sınırının en riskli 1028 kilometrelik bölümünde modüler beton duvar örülmüş, devriye yolları oluşturulmuş oldu.

750 PERSONELDEN OLUŞAN 35 PÖH TİMİ GÖREVLENDİRİLDİ

Afganistan kaynaklı düzensiz göç ihtimaline karşı sınır ötesinde yer alan bölgelerde güvenlik tedbirlerinin ve devriye hizmetlerinin artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Van'da 750 personelden oluşan 35 Polis Özel Harekat (PÖH) timi görevlendirildi.