Türkiye sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor! Modüler beton duvar, devriye yolu 750 PÖH görevlendirildi

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Suriye ve Afganistan'daki gelişmeler sürerken Türkiye, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda bugüne kadar 911 kilometrelik Suriye sınırının 873 kilometrelik bölümü güvenlik duvarlarıyla örüldü. Ayrıca Suriye'den kaçan savaş mağdurlarını sınırların gerisinde güvenli alanlarda tutabilmek için insani yardım kuruluşlarının da desteğiyle Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 248 farklı noktada briket evler inşa edildi.
Afganistan'dan kaçan ve İran sınırı üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyenlerin girişlerinin engellenmesi için de tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.
Buna yönelik olarak İran sınırının Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Van illerini kapsayan bölümünde bugüne kadar 191 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı, aydınlatma, kamera ve termal algılayıcıların kurulumları tamamlandı. Hakkari ve Van sınır hattında devam eden 50 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı devam ediyor.
Sınır güvenliğine yönelik aydınlatma sistemi çalışmaları da büyük oranda sonlandırıldı. Bu çerçevede 575 kilometre aydınlatma, 137 kilometre enerji nakil hattı, 101 kilometre tel-çit/panel sisteminin kurulumu bitirildi. Kilis-Suriye sınırının 37 kilometrelik kısmı ile Gaziantep-Suriye sınırının 30 kilometrelik kısmında aydınlatma sistemi kurulumuna yönelik çalışmalar sürüyor.
SINIRLAR KAMERALAR VE TERMAL ALGILAYICILARLA İZLENİYOR
Ağrı, Ardahan, Hatay, Iğdır ve Şanlıurfa sınır hattında tamamlanan 153 kilometre uzunluğundaki aydınlatma sistemine ilave edilen kamera ve termal algılayıcı sistemler ile hudut birliklerinin gözetleme imkanı ve kabiliyeti artırıldı. Hatay-Suriye sınırının 10 kilometrelik kısmında aydınlatma, kamera ve termal algılayıcılardan oluşan güvenlik sistemlerinin kurulumuna devam ediliyor.