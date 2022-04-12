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    • Güncel
    • 12.04.2022 16:52
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    • 12.04.2022 17:33
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    Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüşmeyi inkar etti saatler sonra o video dolaşıma girdi

    CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Basın Danışmanı Murat Ongun, ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile İmamoğlu’nun görüştüğü iddialarını yalanladı. Murat Ongun’un yalanlama açıklamasının hemen ardından ABD Kongre Üyesi’nin söz konusu açıklamalarının olduğu video dolaşıma sokuldu. Yalanı ortaya çıkan Murat Ongun’un nasıl bir açıklama yapacağı ise büyük merak konusu oldu. Öte yandan İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ABD ve İngiltere tarafından desteklendiği bir kez daha kanıtlanmış oldu.

    ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nin iki alt komitesi 31 Mart 2022 tarihinde "Doğu Akdeniz'de Fırsatlar ve Sınamalar: ABD'nin Çıkarlarını ve Bölgesel İşbirliğini İncelemek" başlıklı bir oturum düzenledi.

    ABD İMAMOĞLU İLE NE GÖRÜŞÜYOR?
    Toplantıya başkanlık eden William R. Keating, Türkiye'nin yeniden Batı rotasına girmesinin kaçınılmaz olduğunu, bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da görüştüklerini söyledi.

    "İBB BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜK, TÜRKİYE'NİN BU NOKTAYA GELMESİ İÇİN BEKLEYEMEYİZ"
    "ABD yaptığından farklı olarak ne yapabiliriz?" diyen Keating, sözlerine şöyle devam etti:

    "İstanbul Belediye Başkanı'yla, başka insanlarla oturumlar için görüştük. Bence bu artık oynamamız gereken bir kart. Türkiye'nin bu noktaya gelmesi için bekleyemeyiz. Onları bunun içine çekmemiz lazım. Onların öz çıkarları için, onların egemen çıkarları için. Gerçek çıkarlarının nerede olduğunu fark etmeleri için ABD mutlaka harekete geçmelidir."

        MURAT ONGUN YALANLADI AMA…
        İmamoğlu'nun yaveri İBB Basın Danışmanı Murat Ongun, olay patlak verince yine yalanlama yoluna gitti. Ongun Twitter hesabından "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüştüğü ile ilgili haber tamamen uydurmadır. Şehrimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yürüttüğümüz bütün diplomatik görüşmeleri açıklıkla paylaşmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

        Ancak Ongun'un açıklamasından 2 saat sonra ABD'li kongre üyesinin İmamoğlu hakkındaki sözlerinin bulunduğu video sosyal medyada dolaşıma girdi.

        Murat Ongun'un söz konusu video ile yalanının ortaya çıkmasının ardından nasıl bir açıklama yapacağı büyük merak konusu oldu.

        İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisinin ardından ABD kongre üyesiyle görüşmesi Takvim.com.tr'yi bir kez daha haklı çıkardı. Takvim.com.tr, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylarında İngiltere ve ABD tarafından desteklendiğini yazmış, Almanya'nın ise Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini belirtmişti.

        BILL KEATİNG KİMDİR?
        William Richard Keating, 2013'ten beri Demokrat Parti'nin Massachusetts'ten Temsilciler Meclisi Üyesi. 1985-1999 yılları arasında Amerikan Senatosu'nda da görev yapan Keating, 1999-2011 yılları arasında Norfolk bölge savcılığı görevini yürüttü. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli bir üyesi olan Keating, Afganistan, Pakistan ve Irak'a gönderilen meclis heyetlerinde yer aldı.

        Keating, geçmişten bugüne Türkiye'ye karşı çıkışlarıyla sık sık gündeme geldi. 20 Kasım 2013'te ise Dış İlişkiler Komitesi'nin üyesi olduğu alt komitesinde Heybeliada'daki ruhban okulunun "koşulsuz olarak veya gecikmeksizin açılmasına" yönelik karar tasarısının kabul edilmesine öncülük etti. Ayrıca Obama hükümetinin insan hakları konusunda Erdoğan'a daha fazla baskı yapması için de girişimlerde bulundu.

        Keating, Ocak 2014'te FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasıyla ilgili polislerin görevden alınmasından endişe duyduğunu belirterek "Türk hükümetine, yolsuzluk soruşturmasında veya haksızlık iddiasıyla başlatılan tüm diğer soruşturmalarda şeffaf ve tarafsız yargı ilkelerine uyması çağrısında bulunuyorum." demişti.

            GİZLİCE BÜYÜKELÇİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
            İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25 Ocak 2022 tarihinde İstanbulluların yollarda mahsur kaldığı saatlerde Saraçhane'de bir balık lokantasında kamuya kapalı bir şekilde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'la görüşmüştü.

            İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından "1 saatlik mola" diye tarif ettiği yemekli görüşmenin 3 saat sürdüğü ortaya çıktı. İmamoğlu, "hususi bir tarafı var" dediği ve eşleriyle birlikte katıldıkları akşam yemeğini "Yani bir İBB Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçi ya da başkonsolosluklarıyla kurduğu ilişki o kadar görevi ve sorumluluğudur." sözleriyle savunmuştu.
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            Murat Ongun’un yalanı saatler sonra ortaya çıktı
            Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüşmeyi inkar etti saatler sonra o video dolaşıma girdi
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