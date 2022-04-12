Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüşmeyi inkar etti saatler sonra o video dolaşıma girdi

MURAT ONGUN YALANLADI AMA…

İmamoğlu'nun yaveri İBB Basın Danışmanı Murat Ongun, olay patlak verince yine yalanlama yoluna gitti. Ongun Twitter hesabından "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüştüğü ile ilgili haber tamamen uydurmadır. Şehrimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yürüttüğümüz bütün diplomatik görüşmeleri açıklıkla paylaşmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ancak Ongun'un açıklamasından 2 saat sonra ABD'li kongre üyesinin İmamoğlu hakkındaki sözlerinin bulunduğu video sosyal medyada dolaşıma girdi.

Murat Ongun'un söz konusu video ile yalanının ortaya çıkmasının ardından nasıl bir açıklama yapacağı büyük merak konusu oldu.