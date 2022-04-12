📣12 NİSAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI || Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, sonuçları açıklandı mı? İkramiyeler...

12 NİSAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI || İki haftalık aranın ardından Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toplantıda ele alınacak konular arasında emekli ikramiyelerinin yer alması vatandaşları araştırmalara yönlendirdi. Emeklilerin her yıl hesaplarına yatırılan bayram ikramiyelerinin bu yıl artırılıp arttırılmayacağı merak konusu oldu. İkramiyelerin yanı sıra temizlik ürünlerine gelen KDV indiriminin etiketlere yansıması ve vatandaştan gelen şikâyetlerin de ele alınacağı önemli toplantıdan çıkacak tüm kararlara haberimizde yer verdik. Peki Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, sonuçları açıklandı mı? Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu?