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    • Ekonomi
    • 12.04.2022 09:22
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    • 12.04.2022 09:26
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    📣12 NİSAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI || Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, sonuçları açıklandı mı? İkramiyeler...

    Ramazan Bayramı emekli ikramiye tutarı ve ödeme tarihi için gözleri Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda! Geri sayım devam ederken milyonlarca kişi toplantıdan çıkacak kararları merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 'Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, sonuçları açıklandı mı?' sorularına yanıt arıyor. Bugünkü kritik kabinede enflasyonun düşürülmesi için atılacak adımlar, KDV düzenlemesinin sahaya yansıması ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin yükseltilmesine dönük beklentiler ele alınacak. İşte 12 NİSAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI!

    📣12 NİSAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI!

    12 NİSAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI || İki haftalık aranın ardından Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toplantıda ele alınacak konular arasında emekli ikramiyelerinin yer alması vatandaşları araştırmalara yönlendirdi. Emeklilerin her yıl hesaplarına yatırılan bayram ikramiyelerinin bu yıl artırılıp arttırılmayacağı merak konusu oldu. İkramiyelerin yanı sıra temizlik ürünlerine gelen KDV indiriminin etiketlere yansıması ve vatandaştan gelen şikâyetlerin de ele alınacağı önemli toplantıdan çıkacak tüm kararlara haberimizde yer verdik. Peki Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, sonuçları açıklandı mı? Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu?

    12 NİSAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli vatandaş bayram ikramiyelerini beklemeye başladı. Geçtiğimiz bayramda 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyelerine bu yıl zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

    Nisan sonunda ödenecek bu yılın ilk bayram ikramiyesi için önerilen zamlı formüller kabinede tüm yönleriyle konuşulacak. Kabine Toplantısı 12 Nisan Salı günü yani bugün yapılacak. Toplantının 15:00'da başlaması bekleniyor.

    BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Yılsonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, ikramiyelerin 1.500 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

    İKRAMİYELER ZAMAN YATACAK?

    Ramazan Bayramı ikramiyesinin, kabineden çıkması muhtemel karar doğrultusunda 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatırılması planlanıyor.

    ENFLASYONLA MÜCADELEDE ATILACAK ADIMLAR MASADA

    Ekonomideki son gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda enflasyonun kontrol altına alınması, halkın alım gücünün yukarılara çekilmesi konusunda atılacak adımlar görüşülecek. Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadelede alınan önlemlerin sonucu değerlendirilecek.

        DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER ELE ALINACAK

        Toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum, iç ve dış güvenlik konuları, Türkiye'nin bölgesel barışın tesisi için yürüttüğü yoğun diplomatik çabalarının sonuçları da mercek altına alınacak.

        Kabine toplantısı kararları için gözler Başkan Erdoğan'a çevrilirken, toplantıda Koronavirüs salgınıyla ilgili vaka sayıları, aşılama çalışmaları, yerli aşı Tukovac'ın etkileri ve salgın önlemlerine ilişkin yeni kararların açıklanması da gündemde.
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        Haberler Ekonomi 📣12 NİSAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI || Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, sonuçları açıklandı mı? İkramiyeler...
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