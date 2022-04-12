CHP tayfasının çamur attığı İstanbul Havalimanı uluslararası yolcu trafiğinde dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu





"2022'NİN İKİNCİ YARISINDA SEYAHATLERDE BİR ARTIŞ OLABİLİR"

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliviera tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19 sonrası iyileşmenin birden ters bir rüzgârla karşı karşıya kalabileceği konusunda temkinli olsak da, ülkelerin pandemi sonrası yeniden açılma planları sonrası ortaya çıkan tablo ile 2022'nin ikinci yarısında seyahatlerde bir artış olabilir" ifadelerini kullandı. 2021 yılının en yoğun 10 havalimanından sekizinin Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu, ikisinin ise Çin'de yer aldığı kaydedildi.





CHP KAFASI KARŞI ÇIKMIŞTI

Vatandaşa yapılan her hizmete kaşı olmayı muhalefet sanan CHP, bugüne kadar yapılan tüm önemli projeleri eleştirdi. CHP, İstanbul Havalimanı'ndan, Kanal İstanbul'a, Marmaray'dan Keban Barajı'na dünyanın bile imrenerek baktığı projelerin hepsine engel olmak için elinden geleni yaptı.