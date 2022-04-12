Bakan Akar’dan "Ukrayna'da bekleyen Koca Yusuf'lara" ilişkin açıklama: Şartlar müsait olduğu ilk anda uçaklarımızı getireceğiz

Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusundaki mutabakatın da görüşmelerde bir kez daha dile getirildiğini aktaran Bakan Akar, şunları söyledi:

"Görüşmelerimizde ayrıca sivillerin tahliyesi ve insani yardım konularının yanı sıra mayınla mücadele konusu da gündeme geldi. Bölgedeki istikrarın sürdürülebilmesi ve herhangi bir tırmanmaya sebebiyet vermemek için bizim mayın avlama gemilerimizle, uçaklarımızla ve diğer unsurlarımızla bu konudaki mücadeleyi yaptığımızı belirttik. İhtiyaç durumunda kıyıdaş ülkelere de yardımcı olabileceğimizi söyledik. Daha önce ortaya çıkan üç mayını emniyetli bir şekilde etkisiz hale getirdiğimizi, dışarıdan herhangi bir birlik ve unsur getirmenin bu aşamada uygun olmayacağına yönelik değerlendirmemizi ifade ettik."

"İNCELEMELER DEVAM EDİYOR"

İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayınların menşeine yönelik tartışmalara da değinen Akar, "Mayınların menşeine ilişkin elimizde kesinleşen bir bilgi yok. Bu konudaki incelemelerimiz hassasiyetle devam ediyor. Elde kesin veri olmadan bu konuda yorum yapmak doğru olmaz." diye konuştu.

Mayınla mücadele konusunda ilgili unsurların teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Akar, "Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü, bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.