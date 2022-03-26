CHP'li Ekrem İmamoğlu çektiği balık ziyafetinin faturasını işçilere kesti! Görüntüleri çeken kişinin İBB'de çalışan komşuları kovuldu

İmamoğlu, görüntüsünü çeken kişinin komşuları olan İBB personellerini işten çıkarttırdı.

2 İŞÇİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan Osman Turan 3 gün önce, Saim Tanır ise önceki gün İBB İnsan Kaynaklarına davet edilerek "üst yönetim tarafından alınan kararla işinize son verildi" denildi.

Öte yandan İBB Başkanı gizli bir şekilde gittiği balıkçıda yenilen kalkan için 46 bin TL'lik fatura kesilmişti.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı 24 Ocak tarihinde akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.