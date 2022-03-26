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    • 26.03.2022 17:54
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    • 26.03.2022 18:13
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    CHP'li Ekrem İmamoğlu çektiği balık ziyafetinin faturasını işçilere kesti! Görüntüleri çeken kişinin İBB'de çalışan komşuları kovuldu

    CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbullunun karla boğuştuğu 24 Ocak akşamı Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la Rumeli Kavağı'nda çektiği balık ziyafetinin ardından bir skandala daha imza attı. Ekrem İmamoğlu yediği balığın faturasını görüntüleri çeken kişinin İBB'de çalışan komşularına kesti. İBB personelleri Osman Turan ve Saim Tanır'ın işten çıkarıldığı öğrenildi.

    Kalkanın faturasını işçilere kesti

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 24 Ocak'ta yaşanan kar yağışı sonrası vatandaş yollarda perişan olurken Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la Rumeli Kavağı'nda kalkan yemeye gitti.

    Vatandaşın çile çektiği dakikalarda balık keyfi büyük tepki çeken Ekrem İmamoğlu, olayı önce inkar etti sonra görüntülerin ortaya çıkması üzerine civardaki işyeri kameralarıyla kendisini görüntüleyen vatandaşa suç isnat etti.

    FATURAYI İBB İŞÇİLERİNE KESTİ
    Skandalın faturası, görüntüleri çeken kişinin İBB'de çalışan komşularına kesildi.

    İmamoğlu, görüntüsünü çeken kişinin komşuları olan İBB personellerini işten çıkarttırdı.

    2 İŞÇİNİN İŞİNE SON VERİLDİ
    Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan Osman Turan 3 gün önce, Saim Tanır ise önceki gün İBB İnsan Kaynaklarına davet edilerek "üst yönetim tarafından alınan kararla işinize son verildi" denildi.

    Öte yandan İBB Başkanı gizli bir şekilde gittiği balıkçıda yenilen kalkan için 46 bin TL'lik fatura kesilmişti.

    NELER OLMUŞTU?
    İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı 24 Ocak tarihinde akşam saatlerinde etkisini artırdı.

    Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

    VATANDAŞ YOLLARDA MAĞDUR OLDU
    Tuzlama çaalışmalarının yetersiz kaldığı bölgelerde bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı. İETT otobüsleri metrolar metrobüsler yetersiz kalınca vatandaşlar yollara döküldü ve büyük bir mağduriyet yaşadı.

        EKREM İMAMOĞLU BALIKÇIDA YAKALANDI
        İstanbullu mağdur olurken sosyal medyaya yansıyan görüntüler ise rezalet boyutunu aştı.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıda olduğu görüldü.

        Görüntülerdeki diğer kişinin İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile eşi Jane Lady Chilcott olduğu öğrenildi.

        CHP'ye yakın isimler Ekrem İmamoğlu'nu "Görüntüler eski" diyerek aklamaya çalışırken Restoran sahibi Kahraman Altun ziyafeti doğruladı.

        Balıkçı Kahraman şunları söyledi:

        "DÜN AKŞAM 4 KİŞİ GELDİLER"
        "Bir ay önce rezervesi vardı. Dün akşam 4 kişi geldiler saat 6 gibi 1 saat yemek yiyip gittiler. Kar küreme aracı ile gelip gelmediklerini bilmiyorum ama geldiler yemek yiyip gittiler"

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        Haberler Güncel CHP'li Ekrem İmamoğlu çektiği balık ziyafetinin faturasını işçilere kesti! Görüntüleri çeken kişinin İBB'de çalışan komşuları kovuldu
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