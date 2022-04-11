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    • Güncel
    • 11.04.2022 20:44
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    • 11.04.2022 21:18
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı!

    Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2022 tarihli koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu. Son 24 saatte 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi, 28 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 207 kişi sağlığına kavuştu. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 216 test yapıldı, 6 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı.

    28 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 207 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

    TOPLAM AŞI SAYISI 147 MİLYONU GEÇTİ
    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 235 bin 102 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı!
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