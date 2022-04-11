Son dakika: Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı!

TOPLAM AŞI SAYISI 147 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 235 bin 102 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.