Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan A Haber'de önemli açıklamalar | CANLI İZLE

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk kez A Haber ekranlarına konuk oluyor. Sebep Sonuç programına katılan Bekirbozdağ Melih Altınok'un sorularını yanıtlıyor.

Programda ele alınması beklenen konular arasında, Hakim ve Savcı atamaları, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesi, Suudi Gazeteci Kaşıkçı davası... yer alıyor.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ

Bakanlığımız bu sorunu görüyor. Çalışmalarımız sürüyor. Çözüm için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Ömür boyu nafaka adil değil. 180 bin boşanma var. Hükmedilen nafaka 30 bin.

Detaylar gelecek...