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    • Güncel
    • 11.04.2022 21:01
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    • 11.04.2022 21:18
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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan A Haber'de önemli açıklamalar | CANLI İZLE

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk kez A Haber ekranlarına konuk oluyor. Sebep Sonuç programına katılan Bekirbozdağ Melih Altınok'un sorularını yanıtlıyor.

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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk kez A Haber ekranlarına konuk oluyor. Sebep Sonuç programına katılan Bekirbozdağ Melih Altınok'un sorularını yanıtlıyor.

    Programda ele alınması beklenen konular arasında, Hakim ve Savcı atamaları, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesi, Suudi Gazeteci Kaşıkçı davası... yer alıyor.

    Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ
    Bakanlığımız bu sorunu görüyor. Çalışmalarımız sürüyor. Çözüm için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Ömür boyu nafaka adil değil. 180 bin boşanma var. Hükmedilen nafaka 30 bin.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan A Haber'de önemli açıklamalar | CANLI İZLE
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