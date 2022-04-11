İstanbul'da toplu taşımaya zam sonrası şimdi de çift tarife! Vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu taksiden daha pahalı





KÖROĞLU: "GECE 12'DEN SONRA METRO NASIL 15 TL BASIYOR? NEYİN TARİFESİ BU?"

*Sena Köroğlu: "Ekrem İmamoğlu ve İBB Beyaz Masa gece 12'den sonra metro nasıl 15 TL basıyor? Neyin tarifesi bu? Ve neden sürekli otobüs seferlerini iptal ederek insanları mağdur ediyorsunuz? Neyin zevki bu? Ne zamandan beri çift tarife? Kabataş Kağıthane hattı 62 ve 63 saat 22.00 ve 00.30 arası bekledim ancak gelmedi sebebi? Mağduriyet ne olacak? 63 Kabataş - Çeliktepe Kabataş durağında bekledim"



ALPARSLAN: "EKREM İMAMOĞLU TAKSİDEN DAHA PAHALI"

*Önder Alparslan: "Sena hanım, taksi daha ucuz. Onu tercih edin. Ekrem İmamoğlu taksiden daha pahalı"

*Şerif Sundu: "Taksi ücretinden biraz düşük alıyorsunuz hizmet böyle olur"

*Süheyl Burak: "Adaylığı sırasında, 'İstanbulʼda ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak' vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu başkanım, gündüz 7 lira 67 kuruş aldığı vatandaştan gece de 15 lira 34 kuruş almaya başlamış: 'İBB, iyi geceler diler...'"

*Hasan Tamar: "Çifte tarife. Her şey güzel oluyor"

TEK BİLET 7,67 METRODA GECE YARISI TEK BASIM 15.34 TL

Beyaz Masa; 9 Nisan 2022 Cumartesi 00:00'dan itibaren çift bilet uygulamasının geçerli olduğunu açıkladı. 6 Nisan'da yapılan ve 9 Nisan'da uygulamaya konulan yüzde 40'lık zamla birlikte tek geçişlik İstanbulkart ücreti 7,67 TL iken, İstanbul'da gece 00:00'dan sonra toplu ulaşım kullanan kişilerin, çift bilet tarifesi üzerinden 15.34 TL ödediği öğrenildi.