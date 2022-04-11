CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında! Tunç Soyer yönetiminin hangi bankaya ne kadar borcu var?

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kurulan Denetim Komisyonu 2021 yılı raporunu hazırladı. Yapılan çalışmalar sürecinde komisyon üyeleri gerekli kurumlardan bilgileri isterken, belediye meclisinde de tartışmalara sıkça neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar borcu olduğu konusunda da raporda çarpıcı rakamlar yer aldı.
BÜYÜKŞEHİR İÇ MALİ BORÇLARDA HANGİ BANKAYA NE KADAR BORÇLU?
Gelen bilgiler doğrultusunda hazırlanan Denetim Komisyonu raporunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurt içi bankalara olan ve TL bazında borçları belli oldu. Hazırlanan rapora göre Büyükşehir Belediyesi'nin borç durumu şöyle: