15 Temmuz darbe girişiminde 1 saatlik mesaj trafiği gerekçeli kararda! İlk mesaj 21.20'de: "Gizli" koduyla geçildi





1 SAATLİK MESAJ MESAİSİ

Darbe gecesi saat 21:29'da eski kurmay binbaşı Erhan Metin ve eski kurmay albay Osman Kardal imzalı, TSK bünyesindeki tüm birlik, kurum ve karargahların verilecek vazifeleri yerine getirmek için her türlü tedbiri almasına ve en kısa sürede hazırlıkların tamamlanmasına ilişkin mesaj olduğu tespit edilirken, 21:45'te gelen 2. mesajda, Turhan ve Partigöç imzasının bulunduğu sorumluların belirlenmesi olduğu belirlendi. 21:50'de gelen 3. mesajda, yine Turhan ve Partigöç'ün imzası ile hazırlanan 'atamaların' olduğu, 21:57'de gelen 4. mesajda, Ankara garnizonundan başka garnizona atananlar ile Ankara dışındaki garnizonlardan Ankara'ya atanan ve halen mehil izninde bulunan personelin izinlerini keserek derhal Ankara'daki birliklere katılmalarına ilişkin mesaj olduğu aktarıldı. 22:25'te ise 'sıkıyönetim direktifine' ilişkin mesaj olduğu, sıkıyönetim direktifi konulu mesajın birden fazla kez K.K. Muhabere merkezine geldiği ve buradan dağıtımının yapıldığının anlaşıldığı aktarıldı.