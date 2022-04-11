Zonguldak’ta deprem son dakika! SON DEPREMLER AFAD KANDİLLİ! Az önce deprem mi oldu? Zonguldak, İstanbul, Kocaeli...

Son dakika depremler... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğüne ilişkin henüz AFAD'dan bir açıklama yapılmadı. Peki, Peki, Az önce deprem mi oldu? Zonguldak'ta deprem mi oldu? İstanbul son dakika depremler...
Son dakika haberine göre; Zonguldak açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı depremle ilgili paylaşım yaptı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Zonguldak Ereğli açıkları olduğu ifade edildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili son dakika açıklama yapıldı.
Vali Yerlikaya, "Deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur." ifadelerine yer verdi...
PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
BAKAN KURUM: Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun.
AFAD: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun.