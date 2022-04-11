Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.04.2022 21:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2022 21:33
    ABONE OL

    Zonguldak'ta deprem son dakika! SON DEPREMLER AFAD KANDİLLİ! Az önce deprem mi oldu? Zonguldak, İstanbul, Kocaeli...

    Son dakika deprem haberleri... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğüne ilişkin henüz AFAD'dan açıklama geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu? Zonguldak'ta deprem mi oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Zonguldak’ta deprem son dakika! SON DEPREMLER AFAD KANDİLLİ! Az önce deprem mi oldu? Zonguldak, İstanbul, Kocaeli...

    Son dakika depremler... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğüne ilişkin henüz AFAD'dan bir açıklama yapılmadı. Peki, Peki, Az önce deprem mi oldu? Zonguldak'ta deprem mi oldu? İstanbul son dakika depremler...

    Son dakika haberine göre; Zonguldak açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı depremle ilgili paylaşım yaptı.

    AFAD'dan yapılan açıklamada, 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Zonguldak Ereğli açıkları olduğu ifade edildi.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili son dakika açıklama yapıldı.

    Vali Yerlikaya, "Deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur." ifadelerine yer verdi...

    PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

    BAKAN KURUM: Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun.

    AFAD: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun.

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2022.04.11 20:47:38 38.6172 39.6597 11.5 -.- 1.8 -.- GEDIKYOLU-(ELAZIG) İlksel
        2022.04.11 20:38:42 42.2577 31.0687 12.9 -.- 4.5 -.- KARADENIZ İlksel
        2022.04.11 19:30:02 37.0125 28.3852 10.1 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.04.11 19:16:42 38.9748 42.5172 6.6 -.- 2.0 -.- TATARGAZI-MALAZGIRT (MUS) İlksel
        2022.04.11 18:37:58 34.8272 32.8943 8.8 -.- 3.2 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
        2022.04.11 18:32:53 37.8065 27.3147 3.4 -.- 1.5 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel


        2022.04.11 18:32:28 36.9655 27.6493 5.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.04.11 18:31:21 37.8120 27.3145 3.3 -.- 1.7 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
        2022.04.11 17:51:06 36.1098 29.1043 10.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.04.11 17:46:47 37.0202 28.4093 15.3 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.04.11 17:30:30 39.0335 29.7347 9.8 -.- 2.3 -.- TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
        2022.04.11 16:54:29 36.9522 27.6215 12.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.04.11 16:26:40 40.3225 36.6187 4.9 -.- 1.6 -.- HASANBABA-(TOKAT) İlksel
        2022.04.11 15:58:18 35.2755 25.3237 14.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2022.04.11 15:04:49 35.3553 25.3082 5.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2022.04.11 14:31:07 36.8447 38.2473 5.0 -.- 1.9 -.- YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA) İlksel
        2022.04.11 14:08:40 37.0355 28.3980 20.2 -.- 1.2 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.04.11 13:44:41 37.0302 28.3852 27.9 -.- 1.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.04.11 13:18:20 38.7923 26.6543 7.9 -.- 2.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.04.11 12:40:33 35.2262 27.0197 7.5 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2022.04.11 12:37:16 36.9767 28.9522 5.4 -.- 2.4 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
        2022.04.11 12:33:10 36.6725 28.3907 1.5 -.- 1.8 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
        2022.04.11 11:45:43 37.0947 36.5928 0.0 -.- 1.6 -.- KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
        2022.04.11 10:18:13 36.2857 29.6973 5.4 -.- 2.0 -.- UGRAR-KAS (ANTALYA) İlksel
        2022.04.11 09:35:29 38.1513 38.7152 5.0 -.- 1.9 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel


        2022.04.11 09:03:55 37.3567 35.0823 9.8 -.- 1.0 -.- CUKUR-KARAISALI (ADANA) İlksel
        2022.04.11 09:00:13 38.2775 28.6450 8.2 -.- 1.7 -.- HACIALILER-ALASEHIR (MANISA) İlksel
        2022.04.11 08:58:10 37.0305 28.4465 15.3 -.- 1.6 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.04.11 08:51:06 36.7838 28.0357 11.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.04.11 08:46:01 36.8268 28.0388 12.3 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.04.11 08:00:05 37.8205 27.3232 5.1 -.- 1.9 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
        2022.04.11 06:34:56 40.2727 36.3582 1.5 -.- 3.5 3.4 KUCUKBAGLAR-(TOKAT) İlksel
        2022.04.11 05:55:41 38.3788 23.4668 4.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
        2022.04.11 05:55:18 39.5332 25.9195 11.2 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
        2022.04.11 04:34:35 42.4265 40.9208 30.8 -.- 3.8 3.8 GURCISTAN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
        2022.04.11 04:26:26 37.7778 27.9793 11.4 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-(AYDIN) İlksel
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İBB 35 yılda yapılmayan borcu 2,5 yılda yaptı!
        Haberler Güncel Zonguldak'ta deprem son dakika! SON DEPREMLER AFAD KANDİLLİ! Az önce deprem mi oldu? Zonguldak, İstanbul, Kocaeli...
            SON DAKİKA