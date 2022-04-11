Zonguldak’ta deprem son dakika! SON DEPREMLER AFAD KANDİLLİ! Az önce deprem mi oldu? Zonguldak, İstanbul, Kocaeli...

Son dakika haberine göre; Zonguldak açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı depremle ilgili paylaşım yaptı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Zonguldak Ereğli açıkları olduğu ifade edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili son dakika açıklama yapıldı.

Vali Yerlikaya, "Deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur." ifadelerine yer verdi...