Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.04.2022 10:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2022 10:37
    ABONE OL

    CHP kafasında zirve! Halk TV yorumcusu Salim Şen'den skandal sözler: Pandemi hastanesi işgalcilerin yapabileceği bir eylem

    CHP yandaşı Halk TV'deki bir programda yorumculardan Salim Şen, koronavirüs salgını sürecinde Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen 1008 yatak kapasiteli Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi için “işgal kuvvetlerinin yapabileceği bir eylem” ifadelerini kullandı. Salim Şen'in 'işgalci eylemi' benzetmesine sosyal medyada tepki yağdı.

    Pandemi hastanesi işgalcilerin yapabileceği bir eylem

    Koronavirüs salgını sürecinde 45 günde Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen 1008 yatak kapasiteli Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi için CHP'nin kanalı Halk TV'de "işgal kuvvetlerinin yapabileceği bir eylem" denildi.

    Yorumculardan Salim Şen, "Bir ülkeye işgal kuvvetleri girse, bu ülke işgal edilse, nasıl şimdi Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde milli değerleri altyapıyı üstyapıyı paramparça ediyor; ona benzer bir eylemdir bu" ifadelerini kullandı.



    Salim Şen'in 'işgalci eylemi' benzetmesine sosyal medyada tepki yağdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Pandemi hastanesi işgalcilerin yapabileceği bir eylem
    Haberler Güncel CHP kafasında zirve! Halk TV yorumcusu Salim Şen'den skandal sözler: Pandemi hastanesi işgalcilerin yapabileceği bir eylem
        SON DAKİKA