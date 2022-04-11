CHP kafasında zirve! Halk TV yorumcusu Salim Şen'den skandal sözler: Pandemi hastanesi işgalcilerin yapabileceği bir eylem

Koronavirüs salgını sürecinde 45 günde Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen 1008 yatak kapasiteli Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi için CHP'nin kanalı Halk TV'de "işgal kuvvetlerinin yapabileceği bir eylem" denildi.

Yorumculardan Salim Şen, "Bir ülkeye işgal kuvvetleri girse, bu ülke işgal edilse, nasıl şimdi Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde milli değerleri altyapıyı üstyapıyı paramparça ediyor; ona benzer bir eylemdir bu" ifadelerini kullandı.







Salim Şen'in 'işgalci eylemi' benzetmesine sosyal medyada tepki yağdı.