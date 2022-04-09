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    • 09.04.2022 19:26
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    Türkiye'nin hac kontenjanı belli oldu mu? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'hac' açıklaması

    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, 2022 yılında yurt içi ve yurt dışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından, konuya ilişkin detaylı açıklamanın kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

    Diyanetten ’hac’ açıklaması

    Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından, konuya ilişkin detaylı açıklamanın kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

    KORONAVİRÜS SALGINI SONRASI HAC VAZİFESİ İÇİN İZİN VERİLDİ
    Başkanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan'da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsili olarak çok az kişiye hac vazifesini yapabilme izni verildiği hatırlatıldı.

    SUUDİ ARABİSTAN'DAN '1 MİLYON HACI ADAYI' KARARI
    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, 2022 yılında yurt içi ve yurt dışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceğinin ve 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabileceklerinin duyurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    HACI ADAYI KONTENJAN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
    "Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."
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    Haberler Güncel Türkiye'nin hac kontenjanı belli oldu mu? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'hac' açıklaması
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