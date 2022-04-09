Türkiye'nin hac kontenjanı belli oldu mu? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'hac' açıklaması

HACI ADAYI KONTENJAN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

"Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."