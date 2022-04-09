Aksaray'da 40 ton kuru soğan boş arazilere döküldü! Valilik suç duyurusunda bulundu

ÇÜRÜMÜŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde dökülen 40 ton soğanın çürümüş olduğu ve gıda olarak kullanıma uygun olmadığına tespit edildi.

Soğanlar belediye çöplüğünde imha edildi.