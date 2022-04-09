Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.04.2022 19:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2022 20:14
    ABONE OL

    Aksaray'da 40 ton kuru soğan boş arazilere döküldü! Valilik suç duyurusunda bulundu

    Aksaray’da bir araziye yaklaşık 40 ton kuru soğan döküldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ilgili firma ve depo sahibi tespit edildi. Soğanların ait olduğu 'Bozkurt Komisyon' isimli firmaya cezai işlem uygulandı. Valilik, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar...

    Aksaray’da 40 ton kuru soğan boş arazilere döküldü!

    Sık sık stokçuların fiyat yükseltme oyunları gündeme gelirken benzer bir gelilme de Aksaray'da yaşandı.

    40 TON SOĞANI BOŞ ARAZİYE DÖKTÜLER
    Aksaray'da bir araziye yaklaşık 40 ton kuru soğan döküldü.

    Organize Sanayii Bölgesi Kırımlı mevkiinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce farklı noktalara soğan döküldüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

    ÇÜRÜMÜŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
    İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde dökülen 40 ton soğanın çürümüş olduğu ve gıda olarak kullanıma uygun olmadığına tespit edildi.

    Soğanlar belediye çöplüğünde imha edildi.

    FİRMAYA VE DEPO SAHİBİNE CEZA
    İncelemelerini sürdüren ekipler 'Bozkurt Komisyon' isimli firmaya ait olduğu bahse konu soğanların Şaban İnce hafriyata ait Mahmut Tezcan (48) yönetimindeki ve Derviş Tezcan (49) yönetimindeki araçlar ile döküldüğü belirlendi. Firma ve depo sahibi hakkında cezai işlem uygulandı.

    VALİLİK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
    Valilik tarafından sorumlular hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
        Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI
        Haberler Güncel Aksaray'da 40 ton kuru soğan boş arazilere döküldü! Valilik suç duyurusunda bulundu
            SON DAKİKA