Aksaray'da 40 ton kuru soğan boş arazilere döküldü! Valilik suç duyurusunda bulundu

Sık sık stokçuların fiyat yükseltme oyunları gündeme gelirken benzer bir gelilme de Aksaray'da yaşandı.
40 TON SOĞANI BOŞ ARAZİYE DÖKTÜLER
Aksaray'da bir araziye yaklaşık 40 ton kuru soğan döküldü.
Organize Sanayii Bölgesi Kırımlı mevkiinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce farklı noktalara soğan döküldüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
ÇÜRÜMÜŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde dökülen 40 ton soğanın çürümüş olduğu ve gıda olarak kullanıma uygun olmadığına tespit edildi.
Soğanlar belediye çöplüğünde imha edildi.
FİRMAYA VE DEPO SAHİBİNE CEZA
İncelemelerini sürdüren ekipler 'Bozkurt Komisyon' isimli firmaya ait olduğu bahse konu soğanların Şaban İnce hafriyata ait Mahmut Tezcan (48) yönetimindeki ve Derviş Tezcan (49) yönetimindeki araçlar ile döküldüğü belirlendi. Firma ve depo sahibi hakkında cezai işlem uygulandı.
VALİLİK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Valilik tarafından sorumlular hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.