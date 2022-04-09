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    • 09.04.2022 17:31
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    Son dakika: Malatya Pütürge'de 5.2'lik şiddetli deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi

    Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının yerin 6.72 km derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

    Malatya’da şiddetli deprem! Valilikten açıklama

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



    Sarsıntı yerin 6.72 km derinliğinde gerçekleşti.



    İşte depreme dair tüm detaylar;

    Büyüklük : 5.2 (Mw)

    Yer : Pütürge (Malatya)



    Tarih-Saat : 09.04.2022, 17:02:14 TSİ

    Enlem : 38.1550 N



        Boylam : 38.6433 E

        Derinlik : 6.72 km



        Deprem, çevre illerden de hissedildi.



        Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5,2 olarak takipçilerini servis etti.

        VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA
        Malatya Valisi Aydın Baruş, şu an için olumsuz bir durum olmadığını söyledi.



            "SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

            Bakan Kurum, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

            "OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"
            Depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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            Haberler Güncel Son dakika: Malatya Pütürge'de 5.2'lik şiddetli deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi
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