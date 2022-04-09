Son dakika: Malatya Pütürge'de 5.2'lik şiddetli deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi





"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Kurum, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"

Depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

