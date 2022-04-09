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    • 10.04.2022 06:20
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    Karadeniz'de mayın riskine karşı teminat! Sigorta kapsamına alınacak

    Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ve Karadeniz'de bulunan serseri mayınlar bölgedeki deniz ticaretini sekteye uğrattı. Karadeniz'e sefer yapacak gemiler ve taşıdıkları yüklerle personel sigorta kapsamına alınacak.

    Karadeniz’de mayın riskine karşı teminat

    Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürerken, bölgedeki durum birçok sektörü olumsuz etkiledi. Bu süreçte sekteye uğrayan alanlardan biri de deniz ticareti oldu. Bir yandan sıcak çatışmaların devam etmesi, diğer yandan bölgede mayınların varlığı, gemiler için ciddi riskler oluşturuyor.

    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre gelişmeleri takibe alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemilerin bölgeye seferlerinin sağlaması amacıyla risklerinin teminat altına alınması için harekete geçti. Bu kapsamda, sivil deniz ve hava araçları ile bu bölgeye yapılan seferlerde taşınan yolcular, mürettebat ve yüklerde oluşabilecek tüm zararlar teminat altına alınacak.

    Sigorta teminatı verilmesi için ise Özel Riskler Yönetim Merkezi görevlendirildi. Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin, bu görevi yıl sonuna kadar sürdürmesi kararlaştırıldı.

        MAYIN TEHLİKESİ SÜRÜYOR
        Diğer yandan, Karadeniz'deki mayın tehlikesi sürüyor. Deniz Kuvvetleri, geçen haftalarda Ukrayna'nın Odessa, Ochakov, Chernomorsk ve Yuzhnyy limanları açıklarına mayın döküldüğünü ve bu mayınların donanımlarından koparak sürüklenen mayın hâline gelebileceği ve seyir tehlikesi oluşturabileceğini aktarmıştı.

        Bu sebeple bölgede bulunan ve seyir yapan tüm gemilerin, sürüklenen mayınlara karşı dikkatli olması gerektiği bildirilmişti. Sarıyer ve İğneada açıklarında bulunan mayınların ardından, son olarak hafta içinde de Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken sahili açıklarında tespit edilen üçüncü mayın, SAS timleri tarafından emniyetli olarak imha edilmişti.

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        Haberler Güncel Karadeniz'de mayın riskine karşı teminat! Sigorta kapsamına alınacak
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