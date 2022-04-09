Karadeniz'de mayın riskine karşı teminat! Sigorta kapsamına alınacak

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre gelişmeleri takibe alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemilerin bölgeye seferlerinin sağlaması amacıyla risklerinin teminat altına alınması için harekete geçti. Bu kapsamda, sivil deniz ve hava araçları ile bu bölgeye yapılan seferlerde taşınan yolcular, mürettebat ve yüklerde oluşabilecek tüm zararlar teminat altına alınacak.
Sigorta teminatı verilmesi için ise Özel Riskler Yönetim Merkezi görevlendirildi. Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin, bu görevi yıl sonuna kadar sürdürmesi kararlaştırıldı.