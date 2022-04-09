Karadeniz'de mayın riskine karşı teminat! Sigorta kapsamına alınacak

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürerken, bölgedeki durum birçok sektörü olumsuz etkiledi. Bu süreçte sekteye uğrayan alanlardan biri de deniz ticareti oldu. Bir yandan sıcak çatışmaların devam etmesi, diğer yandan bölgede mayınların varlığı, gemiler için ciddi riskler oluşturuyor.