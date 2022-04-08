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    • Güncel
    • 08.04.2022 18:19
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    • 08.04.2022 18:19
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    ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı kabul etti

    Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi. ABD'deki Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, göreve geldiğinden bu yana Beyaz Saray'da yabancı misyon temsilcilerini ağırlamayan Biden, ilk kez Beyaz Saray'da büyükelçileri kabul etti.

    AA
    Biden Türk büyükelçiyi kabul etti

    Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi.

    Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden ile Oval Ofis'te çekildiği bir fotoğrafa yer verdi.

    Büyükelçi Mercan, "4 Nisan 2022 tarihinde Başkan Biden tarafından kabul edildim." ifadesini kullandı.

    ABD'deki Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, göreve geldiğinden bu yana Beyaz Saray'da yabancı misyon temsilcilerini ağırlamayan Biden, ilk kez Beyaz Saray'da büyükelçileri kabul etti.

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    Kasaba doktoru
    Haberler Güncel ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı kabul etti
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