Sinan Aygün'den CHP'ye yolsuzluk tepkisi: İktidar partisine aynı iddialarda bulunulsa yeri göğü inletirlerdi

Geçtiğimiz günlerde CHP'deki yolsuzluklarla ilgili çok özel açıklamalarda bulunan iş adamı ve CHP eski vekili Sinan Aygün, "Mülakatta 20 milyona yakın yolsuzluk olduğunu ve hepsinin belgesinin bulunduğunu söylememe rağmen çıt yok. CHP genel merkezi suskun kalmak yerine bu iddialar için harekete geçmeliydi. Aynı iddialar, iktidar partisi için söylense yeri göğü inletecek olanlar, konu CHP olunca görmezden gelmeyi tercih ediyor." dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'nin şimdiki yapısı ve Kılıçdaroğlu hakkında eleştirilerde bulunan ve yolsuzluklara dair önemli bilgiler veren Aygün'e röportaj sonrası geri dönüşler soruldu.
Ne partiden ne de siyaset dünyasından herhangi bir dönüş olmadığını belirten Aygün sözlerine şöyle devam etti: