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    • 08.04.2022 09:20
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    • 08.04.2022 09:29
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    Sinan Aygün'den CHP'ye yolsuzluk tepkisi: İktidar partisine aynı iddialarda bulunulsa yeri göğü inletirlerdi

    Geçtiğimiz günlerde CHP'deki yolsuzluklarla ilgili çok özel açıklamalarda bulunan iş adamı ve CHP eski vekili Sinan Aygün, "Mülakatta 20 milyona yakın yolsuzluk olduğunu ve hepsinin belgesinin bulunduğunu söylememe rağmen çıt yok. CHP genel merkezi suskun kalmak yerine bu iddialar için harekete geçmeliydi. Aynı iddialar, iktidar partisi için söylense yeri göğü inletecek olanlar, konu CHP olunca görmezden gelmeyi tercih ediyor." dedi.

    Sinan Aygün’den CHP’ye yolsuzluk tepkisi!

    Geçtiğimiz günlerde CHP'deki yolsuzluklarla ilgili çok özel açıklamalarda bulunan iş adamı ve CHP eski vekili Sinan Aygün, "Mülakatta 20 milyona yakın yolsuzluk olduğunu ve hepsinin belgesinin bulunduğunu söylememe rağmen çıt yok. CHP genel merkezi suskun kalmak yerine bu iddialar için harekete geçmeliydi. Aynı iddialar, iktidar partisi için söylense yeri göğü inletecek olanlar, konu CHP olunca görmezden gelmeyi tercih ediyor." dedi.


    Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'nin şimdiki yapısı ve Kılıçdaroğlu hakkında eleştirilerde bulunan ve yolsuzluklara dair önemli bilgiler veren Aygün'e röportaj sonrası geri dönüşler soruldu.




    Ne partiden ne de siyaset dünyasından herhangi bir dönüş olmadığını belirten Aygün sözlerine şöyle devam etti:

        "Mülakatta 20 milyona yakın yolsuzluk olduğunu ve hepsinin belgesinin bulunduğunu söylememe rağmen çıt yok. Çok önemli bir iddia bu. CHP genel merkezi suskun kalmak yerine bu iddialar için harekete geçmeliydi. Partiye yönelik eleştirilerimin sonuna kadar arkasındayım, Kılıçdaroğlu ne zaman isterse de onunla gerekli belgeleri paylaşmaya hazırım."



        Mansur Yavaş'ın da benzer bir sessizlik içinde olduğunu dile getiren Aygün, "Onun yerinde olsam böyle ciddi iddialar karşısında suskun kalmazdım. Dikkatimi çeken başka nokta ise sosyal medyada konuya dair paylaşım yapılmaması. Adeta halının altına süpürülmek isteniyor iddialar. Aynı iddialar, iktidar partisi için söylense yeri göğü inletecek olanlar, konu CHP olunca görmezden gelmeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Sinan Aygün'den CHP'ye yolsuzluk tepkisi: İktidar partisine aynı iddialarda bulunulsa yeri göğü inletirlerdi
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