Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'den oğlunun isminin parka verilmesine karşı çıkan HDP ve CHP'lilere tepki

"KILIÇDAROĞLU NE KADAR SAMİMİ"

Emrah Çoban (28): "15 yaşındaki şehidimiz Eren Bülbül'e her yıl anma paylaşımında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, acaba bu konuda içtenlikle mi tweet atıyor. Meclis üyelerinin davranışları gösteriyor ki farklı anlayış içerisindeler.

HDP ile ortak hareket ettiklerini Akdeniz Belediye meclisinde gerçekleşen oylamada resmiyete bir kez daha döktüler. Burada CHP ve HDP şehit üzerinden bile ortaklıklarını gösteriyor. Bütün hainlere karşı İyi ki varsın Eren"

"ŞEHİTLERE SAYGI DUYMAK ZORUNDALAR"

Fatma Elgin (26): "Hangi parti olursa olsun şehitlere saygı duymak zorundadır. CHP'li Meclis üyelerinin bir şehit isminin parka verilmesine red vermesi zaten başlı başına vahim bir durum. Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun hassasiyet gösterdiği bir konunun tersine davranıyorlar, bu da ilginç bir konudur"