Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.04.2022 13:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2022 13:26
    ABONE OL

    CHP ve HDP'nin Eren Bülbül hazımsızlığı! Adının parka verilmesi önergesini reddettiler

    Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir parka "İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı" isminin verilmesi önergesinin Cumhur İttifakı üyelerine karşı muhalefetin oy çokluğuyla reddedildi. CHP'li grup sözcüsü Muhittin Ertaş, "Önerge paldur, küldür geldi. İstişare yapılmadı. Bu ismin verilmesi noktasında dayatma hoş bir şey değil. Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil" diyerek reddi savundu.

    CHP ve HDP’nin Eren Bülbül hazımsızlığı!

    Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nde, Huzurkent Mahallesi'ndeki bir parka mahalle halkı ve muhtarlığın talebi ile "İyi ki Varsın Eren Bülbül" isminin verilmesi CHP ve HDP'li meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilmedi.

    Önergenin Cumhur İttifakı üyelerine karşı muhalefetin oy çokluğuyla reddedilmesine Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tepki gösterdi.

    Akdeniz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu dün belediyenin konferans salonunda gerçekleştirildi.

    Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığındaki toplantıda, gündem maddeleri ve önergeler okundu.

    MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni, mahalle halkı ve muhtarlığın talebi üzerine Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak'ta bulunan bir parka, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'e ithafen "İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı" isminin verilmesine ilişkin önerge sundu.

    Cumhur İttifakı üyelerinin desteğiyle sunulan önerge, havale edildiği komisyonda muhalefet oylarıyla reddedildi.

    "ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ"
    Bunun üzerine konuşan Gültak, önergeye ret oyu veren meclis üyelerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

    "Ülkesinin çıkarları ve milleti için şehit olan bir gencimizin adını bir parkımıza bir kez daha veremediğim için belediye başkanı olarak kahroluyorum. Çanakkale şehitleri olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti de yoktu. Bir şehit isminin bir parka, caddeye, sokağa, okula verilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Şehitlerimizi unutturmadık, asla unutturmayacağız. Ne zorunuz var şehitlerle? Çocuklarınıza bunu anlatamazsınız. Yanlış yapıyorsunuz. Siz, şehit isminin bir parka verilmesi noktasında siyasi yol arkadaşlarınızı ikna edemediğiniz için 'Hayır' demek zorunda kalıyorsunuz. Olay bu kadar basittir. Niye bunu kabul etmiyorsunuz? Bunun travmasını kendi içinizde yaşıyorsunuz. Üzülüyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz."

    Gültak, oylama sonucuna rağmen parkın uygun bir yerine Eren Bülbül'ün adının yazılı olduğu tabelanın asılması talimatı verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak
    Haberler Güncel CHP ve HDP'nin Eren Bülbül hazımsızlığı! Adının parka verilmesi önergesini reddettiler
        SON DAKİKA