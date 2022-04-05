CHP ve HDP'nin Eren Bülbül hazımsızlığı! Adının parka verilmesi önergesini reddettiler

"ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ"

Bunun üzerine konuşan Gültak, önergeye ret oyu veren meclis üyelerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Ülkesinin çıkarları ve milleti için şehit olan bir gencimizin adını bir parkımıza bir kez daha veremediğim için belediye başkanı olarak kahroluyorum. Çanakkale şehitleri olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti de yoktu. Bir şehit isminin bir parka, caddeye, sokağa, okula verilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Şehitlerimizi unutturmadık, asla unutturmayacağız. Ne zorunuz var şehitlerle? Çocuklarınıza bunu anlatamazsınız. Yanlış yapıyorsunuz. Siz, şehit isminin bir parka verilmesi noktasında siyasi yol arkadaşlarınızı ikna edemediğiniz için 'Hayır' demek zorunda kalıyorsunuz. Olay bu kadar basittir. Niye bunu kabul etmiyorsunuz? Bunun travmasını kendi içinizde yaşıyorsunuz. Üzülüyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz."

Gültak, oylama sonucuna rağmen parkın uygun bir yerine Eren Bülbül'ün adının yazılı olduğu tabelanın asılması talimatı verdi.